Masło za 3,19 zł w Biedronce i Lidlu. Prawdziwa kumulacja promocji od poniedziałku

Promocja na masło od zawsze robi wrażenie na klientach. Teraz gdy ceny podstawowych produktów ciągle idą w górę, każda oszczędność ma znaczenie. W tym tygodniu Biedronka i Lidl postanowiły zawalczyć o swoich klientów i w tym samym czasie zaproponowały podobną ofertę. Tego nie warto przegapić.

Masło w Biedronce za 3,19 zł. Warunki oferty

Z najnowszej gazetki promocyjnej Biedronki ważnej od 4 września dowiedzieliśmy się, że masło marki Mleczna Dolina kosztuje teraz tylko 3,19 zł. To aż od 41 proc. taniej niż zwykle, bo tradycyjnie klienci płacą za nie prawie 6 zł. Chcąc zaoszczędzić, trzeba pamiętać o kilku zasadach – po pierwsze należy być posiadaczem karty lojalnościowej Moja Biedronka, po drugie trzeba uwzględnić limit dzienny w wysokości 3 sztuk na jedną kartę.

Cena 3,19 zł za kostkę masła w Biedronce obowiązuje przy zakupie minimum trzech sztuk. Dopiero gdy podejdziemy do kasy z taką ilością, zostanie naliczona niższa cena.

Masło w Lidlu za 3,19 zł. Warunku oferty

Jeśli chodzi o propozycję Lidla. Tam za 3,19 zł kupimy masło ekstra OSM Koło, 200 g. To jest tańsze aż o 50 proc. niż zwykle, bo tradycyjnie kosztuje 6,49 zł. Tu podobnie jak w Biedronce mniej za kostkę zapłacimy przy zakupie minimum trzech opakowań, natomiast ułatwieniem jest, że klienci nie muszą posiadać aplikacji ani kuponu.

Co jeszcze warto wiedzieć o aktualnych promocjach w obu sklepach? W każdym z nich wspomniana akcja ważna jest od 4 do 6 września, czyli od poniedziałku do środy. Trzeba też mieć na uwadze, ze zapasy mogą wyczerpać się wcześniej. Każda z sieci przygotowała na ten tydzień również akcje typu 1+1 gratis, dzięki, której część asortymentu otrzymamy za darmo.

W Lidlu gratis można otrzymać m.in. mięso mielone wieprzowe, lody na patyku znanych marek, przysmaki i dania dla dzieci od BoboVita, Gerber czy HiPP. Na artykułach spożywczych się nie kończy, bowiem zaoszczędzimy też na żelu pod prysznic marki Cien. Jeśli chodzi o Biedronkę, ta za darmo rozdaje szynkę konserwową Kraina Wędlin, jajka niespodzianki i Konder Joy, majonez Madero, mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowej Kraina Mięs, piwa Desperados i wiele innych.

