Piwo za darmo w Biedronce. Sieć znów ogłosiła akcję 4+2 gratis

Szukacie promocji piwnych? Jeśli tak, warto zajrzeć do sieci Biedronka. Sklep przecenia wszystkie Desperadosy w butelce o pojemności od 400 do 580 ml. Część z nich dostaniemy za darmo dzięki akcji 4+2 gratis. Trzeba pamiętać o kilku zasadach.

4+2 piwa gratis w Biedronce. To warto wiedzieć

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia. Dwa darmowe piwa Desperados otrzymają tylko użytkownicy karty Moja Biedronka lub aplikacji sklepu. Wystarczy podejść do kasy z sześcioma sztukami, by zapłacić wyłącznie za cztery z nich.

Klienci muszą pamiętać o limitach dziennych – są to 24 butelki na jeden paragon, czyli maksymalnie 8 gratis na jedną kartę Moja Biedronka. Rabat sklepu zostaje rozłożony zawsze proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty, a piwa dostępne są do wyczerpania zapasów. Akcja trwa od 4 do 6 września.

Darmowe produkty w Biedronce. Jest ich o wiele więcej

W ramach promocji ważnych do 6 września w Biedronce możemy znaleźć jeszcze wiele innych gratisowych produktów. 2+1 gratis dotyczy soków, smoothies i napojów vital fresh. Klienci mogą je mieszać dowolnie i skorzystać z maksymalnie dwóch darmowych butelek. Ponadto tylko 5 września obowiązuje 1+1 gratis na wędlinę wędzoną Kraina Wędlin a tylko 6 września 1+1 gratis na majonez Madero, 400 ml.

Od 4 do 6 września skorzystamy też z 1+1 gratis na mięso mielone Kraina Mięs, 400 g, zaś aż do 9 września mamy okazję otrzymać darmowy produkt do golenia od marki Nivea, Gillette, Skino i wiele innych – mowa zarówno o asortymencie dla kobiet jak i mężczyzn. W ofercie dostępne są m.in. pianki, maszynki czy wody i balsamy po goleniu.

Warto pamiętać, że od niedawna Biedronka ma ofercie maskotki z nowego gangu Mocniaków. Przy każdych zakupach za minim 69 zł możemy otrzymać minimum jedną naklejkę.

