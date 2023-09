Od 13 września nowy formularz do rejestracji VAT. Zdradzamy, na co uważać

Nowy formularz dla podatników VAT wejdzie w życie 13 września. Składa się go w trakcie rejestracji nowego biznesu. Mowa o dokumencie VAT -R (17), który ma ułatwiać cały proces tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z własną działalnością gospodarczą. Co się zmienia i na co trzeba uważać?

Nowe formularze dla podatników VAT. Bądź czujny

Nowe formularze będą przystosowane do osób, które nie mają jeszcze nadanego NIP. Zmiany wzbudzają sporo kontrowersji, bowiem okazuje się, że przez nie możemy mieć do czynienia z kilkoma problemami. Jeden z doradców podatkowych Radosław Kowalski w rozmowie z businessinsider.com zauważył, że pojawia się wątpliwość, czy podatnik, który złoży VAT-R, bez posiadania NIP, będzie musiał aktualizować później swój VAT-R? Teoretycznie, mógłby, jednak nowa zasada nie będzie tego wymuszać. Na ten moment nie ma jednak jasnego potwierdzenia w tej kwestii z resortu finansów.

Wątpliwości mają dotyczyć też fakturowania i składania JPK_V7 – z jednej strony przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury, z drugiej nie będzie miał jeszcze NIP.

Przed złożeniem wniosku według nowej opcji warto wszystko przemyśleć i pamiętać, że można z niej skorzystać, ale nie trzeba. Formularz VAT -R (17) skierowany jest do podatnika bez nadanego jeszcze NIP, który złoży wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem w postaci formularza VAT-R za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przy użyciu aplikacji mObywatel.

Nowy formularz rejestracji VAT. Masz czas do końca roku

Choć zmiany w formularzu dla podatników VAT wchodzą w życie już 13 września, to nie trzeba z nich korzystać natychmiast. Okazuje się, że aktualna wersja VAT-R (16) będzie mogła być stosowana jeszcze do końca 2023 roku.

To jak wygląda przyszły formularz, można sprawdzać już od 8 sierpnia – został opublikowany jako załącznik do rozporządzenia ministra finansów. Należy pamiętać, że Rejestracja na VAT dotyczy nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale też podatników, którzy osiągają wartość sprzedaży, która przekroczyła u nich w poprzednim roku 200 tys. zł (bez kwoty VAT) lub wykonują działalność podlegającą rejestracji, bez względu na wartość sprzedaży, zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

