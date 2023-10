W pracy dominuje kuchnia polska. Najczęściej zamawiamy schabowego

Atrakcyjne wynagrodzenie to za mało, by przyciągnąć specjalistów do firmy. Pracownicy coraz częściej oczekują od pracodawców dodatkowych świadczeń pozapłacowych. Chętnie upominają się o elastyczny czas pracy i dofinansowanie posiłków w pracy, które z roku na rok stają się coraz bardziej pożądanym benefitem. I jak przyznają pracodawcy, świadczenie to stało się rozsądną alternatywą dla podwyżek pensji. A wielu pracownikom pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Kuchnia polska dominuje w zakładach pracy. Schabowy królem obiadów

Zarówno opisy benefitów, jak i preferencje kulinarne w zakładach pracy to zagadnienia często poruszane przez pracowników w mediach społecznościowych. Wielu internautów przyznaje, że pomimo możliwości zamawiania różnych posiłków na obiad, najchętniej wybiera polskie dania.

Podobne wnioski wysnuła spółka SmartLunch, która zajmuje się kompleksową organizacją procesu zbiorowego żywienia z dofinansowaniem pracodawcy. Firma zbadała preferencje kulinarne pracowników fabryk i dużych zakładów produkcyjnych. Aż 65 proc. wszystkich zamówień stanowią ciepłe posiłki.

„Największą popularnością cieszą się dania kuchni polskiej” — wynika z raportu. Z roku na rok rośnie popularność dań wegetariańskich. Obecnie już co trzeci badany przyznał, że chętnie zamawia dania niezawierające mięsa.

Pracownicy najczęściej zamawiają:

kotlet schabowy — ponad 160 tys. zamówień, ·

naleśniki — niemal 130 tys. zamówień, ·

pierogi — prawie 125 tys. zamówień.

Dofinansowanie obiadów. Pracownicy chcą informacji o składnikach dań

Oprócz rodzimych posiłków uznaniem pracowników cieszy się również kuchnia amerykańska. Tradycyjnie dominują w niej burgery (niemal 100 tys. zamówień). Na trzecim miejscu uplasowały się dania kuchni włoskiej. Największą popularnością cieszy się spaghetti (75 tys. zamówień).

Autorzy badania tłumaczą, że zamawianie posiłków nie kończy się na wyborze najlepszego dania. „Wzrasta również świadomość składu posiłków — pracownicy oczekują, aby w aplikacji podane były składniki, jakie zawiera zamawiane danie” – czytamy w raporcie.

Jak wynika z danych infuture.institute obecnie niemal co trzeci pracownik deklaruje, że jego pracodawca finansuje posiłki częściowo lub w całości. Zdaniem 82 proc. respondentów jest zdania, że dopłaty do obiadów powinny być standardowym rozwiązaniem w firmach.

