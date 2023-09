Najlepszy benefit to dodatkowe pieniądze dla pracownika. Firmy w Europie zmieniają strategię

Rekruterzy przyznają, że z miesiąca na miesiąc zmieniają się oczekiwania pracowników wobec świadczeń pozapłacowych. Jeszcze do niedawna na czele listy najczęściej udostępnianych benefitów znajdowały się: dofinansowanie wypoczynku (90 proc.) i prywatnej opieki medycznej (82 proc.) oraz karty sportowe (77 proc.). Nowością stał się bardzo elastyczny czas pracy bądź możliwość pracy zdalnej (76 proc.).



Benefity pozapłacowe przyciągają pracowników do firmy

Zdaniem specjalistów od rynku pracy pozafinansowe „motywatory” stały się standardowym wabikiem, który ma przede wszystkim przyciągnąć do firm kandydatów z poszukiwanymi kompetencjami, zakotwiczyć ich na dłuższy czas i zwiększać zaangażowanie. To sprawiło, że pracodawcy starannie układają listy zachęt, wsłuchując się dokładnie w oczekiwania pracowników. A ci z coraz większą determinacją dążą do równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Cenią sobie benefity, które umożliwiają spędzanie czasu z rodziną, dbają o swoje zainteresowania i realizują swoje pasje. Na tym jednak nie koniec zmian.

– Obecnie dostrzegam kilka wyraźnych trendów. Po pierwsze zauważalna jest tendencja do integracji programów zdrowotnych. Zaczynają obejmować one nie tylko typową opiekę medyczną, ale także zdrowie psychiczne, higienę dobrego snu, aktywność fizyczną, zarządzanie energią, zdrowe odżywianie i profilaktykę — mówi Askaniusz Sawicki, Head of People Services & HR Transformation EMEA w Ricoh Business Services Poland. Do kompleksowej usługi pozapłacowej wielu pracowników chciałoby jeszcze dołożyć ubezpieczenie emerytalne. Wspomina o nim niemal co drugi ankietowany.

Nowe oblicze benefitów. Europejskie firmy stawiają na finansowe dodatki

Nieco inaczej podchodzą do świadczeń pozapłacowych pracownicy w wielu europejskich krajach. Jak wynika z raportu "The Perfect Match", który wykonała firma kadrowo-płacowa SD Worx, liczba i skład benefitów dodatkowych różnią się w zależności od kraju i firmy. Najczęściej wykorzystywanym świadczeniem w Europie jest dodatek finansowy na wydatki ogólne, który jest włączony do pakietu płacowego dla 40 proc. badanych pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie w formie benefitu chciałoby otrzymywać 75 proc. pracowników w Unii Europejskiej i aż 87,6 proc. Polaków.

Dużym zainteresowaniem europejskich pracowników cieszą się także ubezpieczenia i dodatkowe zabezpieczenia socjalne (38,2 proc.) oraz czas wolny i świadczenia związane z czasem pracy (35 proc.). Jak wynika z badania, z tych dwóch benefitów chętniej też korzystają Polacy — odpowiednio 51,2 proc. i 37,8 proc.

Co trzeci pracownik w krajach Unii otrzymuje od pracodawcy: Premie, bonusy i prowizje (33,6 proc.), wyposażenie techniczne (33,2 proc.) oraz świadczenia związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem (32,7 proc.).

Benefity jako finansowy dodatek do wynagrodzenia

Na dalszych miejscach znalazły się: obniżki cen na własne produkty lub dystrybuowane przez firmę (30,9 proc.), świadczenia i dodatki związane z mobilnością (29 proc.) oraz świadczenia związane z kulturą firmy (25,7 proc.). Dodatkowe świadczenia od pracodawcy chętnie widziałoby w swojej firmie ponad 81 proc. polskich pracowników.

Zagraniczne firmy oferują również swoim pracownikom bony i czeki (23 proc.), zachęty długoterminowe (20,2 proc.) i pożyczki (16,4 proc.). Z badania przeprowadzonego wśród 16 011 pracowników zatrudnionych w 16 krajach wynika, że bony i czeki oraz pożyczki znalazły się także na liście życzeń ponad 70 proc. Polaków.

Świadczenia pozapłacowe. Firmy stawiają na jasną komunikację

– Aby uniknąć utraty talentów na rzecz konkurencji, pracodawcy muszą wprowadzić w swoich firmach otwartą i jasną komunikację, która umożliwi pracownikowi wyrażenie swoich potrzeb — mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland. – Na rynku pracy coraz bardziej znaczącą rolę odgrywają wartości, które reprezentuje dana firma. Trudno jednak grać kartą wartości przedsiębiorstwa, jeśli pracownicy nie mają stałego dostępu m.in. do informacji na temat swojego wynagrodzenia czy przysługujących im benefitów — dodaje ekspertka.

Jej zdaniem to właśnie z tego powodu działy HR muszą skoncentrować się na opracowywaniu jasnych i zrozumiałych regulaminów oraz na transparentnym i przejrzystym procesie przyznawania dodatkowych świadczeń.

– Jest to szczególnie ważne, ponieważ to premie, bonusy i prowizje pozostają najbardziej pożądanymi nagrodami wśród pracowników w Europie i w Polsce, choć z naszych danych wynika, że nad Wisłą wciąż najbardziej pożądaną nagrodą uznaniową za pracę jest podwyżka lub premia finansowa. Pracodawcy powinni uznać to za sygnał, że warto rozwijać programy motywacyjne oparte na wynikach i osiągnięciach członków swoich zespołów — zaznacza.



