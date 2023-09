Coraz mniej ofert pracy zdalnej. Firmy zmieniają formułę zatrudnienia

Biurowe zagłębie na warszawskim Mokotowie. W centrali firmy finansowej zakończyły się rozmowy rekrutacyjne. Na ogłoszenia o pracę odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Drugie tyle stanowiły pytania do działu HR o formułę pracy. Dla większości kandydatów najważniejszą kwestią nawiązania współpracy z firmą była możliwość pracy zdalnej.

Rynek pracy. Firmy wolą zatrudniać osoby pracujące w biurze

– Zatrudniamy tylko te osoby, które zgodziły się na pracę w biurze — zaznaczył szef firmy w rozmowie z działem kadr, który przygotował listę najlepszych kandydatów. Tylko co trzeci wytypowany kandydat spełniał ten warunek. Podobnie wyglądały rekrutacje w kilku innych spółkach mających swoje siedziby w Mordorze.

Firma z branży IT, która zaznaczyła w ogłoszeniu, że nie ma możliwości pracy zdalnej, otrzymała połowę mniej CV niż w czasie poprzednich rekrutacji. Na pracę w biurze postawił także dyrektor firmy handlowej, który nakazał, aby pierwsze pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyło formuły wykonywanej pracy. – Chcę widzieć swój zespół w biurze. Chcę widzieć, jak nowi pracownicy wdrażają się, jak odnajdują się w różnych, także i trudnych sytuacjach — mówił wówczas przedstawiciel firmy w rozmowie z Wprost.pl.

Ekspert: „Firmy rewidują swoje początkowe podejście do pracy online ”

Specjaliści od rynku pracy przekonują, że nowy trend coraz mocniej będzie dawał się we znaki pracownikom, gdyż pracodawcy przestają tolerować formułę pracy zdalnej. – Firmy rewidują swoje początkowe podejście do pracy online — mówi Mateusz Żydek z agencji rekrutacyjnej Randstad. – Z naszych danych wynika, że obecnie ofert pracy wyłącznie zdalnej jest mniej. To maksymalnie 10 proc. ofert pracy specjalistycznej, biurowej i administracyjnej — dodaje ekspert. Jego zdaniem częściej pracodawcy proponują za to pracę hybrydową w różnym wymiarze – to średnio 1/5 wszystkich ofert.

Badanie Randstad pokazuje, że obecnie 49 proc. polskich pracowników wykonuje swoje zadanie wyłącznie w zakładzie pracy, a kolejne 12 proc. niemal wyłącznie w zakładzie pracy, choć sporadycznie może wykonywać swoje zadania zdalnie. Kolejne 16 proc. respondentów pracuje hybrydowo, a 3 proc. głównie z domu, ale raz na jakiś czas musi się w miejscu pracy pojawić. Nieliczne osoby mogą wykonywać swoje służbowe obowiązki wyłącznie z domu. Zgodę na taką formułę pracy ma 8 proc. pracowników. Zdalne i hybrydowe tryby pracy częściej pojawiają się w niewielkich firmach zatrudniających do 10 pracowników.

Polscy pracodawcy wzorują się na międzynarodowych korporacjach

Na tym jednak nie koniec zmian na rynku pracy. Przedsiębiorcy coraz częściej „zachęcają” pracowników, by zrezygnowali z pracy zdalnej na rzecz biurowej. Mają całą paletę sposobów, by zniechęcić do pracy online. Wzorują się przy tym na międzynarodowych korporacjach, które zwracają się do swoich pracowników: albo wracasz do pracy w biurze, albo nie licz na awanse, podwyżki i premie. Pracodawcy wysyłają maile do pracowników, powołując się na raporty, z których wynika, że przez pracę online spada produktywność firm. W ten sposób spółki wymuszają na pracownikach zmianę formuły pracy.

Nowym standardem ma być minimum 60 proc. czasu pracy spędzonego w biurze. W lipcu i sierpniu pracownicy wielu firm otrzymali do wypełnienia nowe grafiki. Mimo że nie ma w nich formy przymusu, do zmiany formuły pracy padają inne, bardzo istotne argumenty, które mają wpływ na ich finanse czy awanse. „Ilość dni pracy w biurze będzie istotnym elementem oceny każdego pracownika naszej firmy” — informuje dyrektor jednej z warszawskich korporacji w mailu wysłanym do pracowników. '

Praca zdalna tylko sporadycznie. Może być kilka razy w miesiącu

Zdaniem Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, chociaż model pracy zmienił się kilka lat temu, to coraz więcej firm rezygnuje z pracy zdalnej. — Część przedsiębiorców formalnie informuje pracowników, że od następnego miesiąca wszyscy wracają do biur — zaznacza ekspert w rozmowie z Wprost.pl.

Jego zdaniem w tej chwili dominujący trend jest taki, że prawie wszyscy dopuszczają okazjonalną pracę zdalną, ale powyżej 2-3 dni w miesiącu jest to już źle widziane. I ta okazjonalna praca zdalna, to prawdopodobnie będzie to, co zostanie z pandemii — dodaje.

