Świąteczna ciężarówka Coca-Cola znów rusza w trasę. Odwiedzi 5 miast w Polsce

Przed nami święta, czyli wyjątkowy czas celebracji i spotkań przy wspólnym stole. Coca-Cola tradycyjnie jest ich stałym elementem. W tym roku marka ponownie zaplanowała moc atrakcji, aby wspólnie odliczać dni do Bożego Narodzenia. W ramach rozpoczęcia sezonu zapowiedziała trasę czerwonej ciężarówki.

Ciężarówka Coca-Cola odwiedzi polskie miasta

W tym roku słynna świąteczna ciężarówka Coca-Cola odwiedzi Słupsk (02.12), Gniezno (09.12), Lublin (16.12) i Warszawę (22.12) Piąte miasto zostanie wybrane przez samych konsumentów w ramach głosowania w aplikacji firmy. W podanych lokalizacjach zostaną utworzone specjalne strefy umożliwiające celebrowanie tego wyjątkowego czasu we wspólnym gronie. Odwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez system firm Coca-Cola na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cała akcja stworzona jest po to, by kontynuując znaną tradycję. „Świąteczna trasa ciężarówki to już kultowy element przedświątecznego kalendarza, a tym samym wspólnego radowania się w oczekiwaniu na święta. W tym roku mamy nadzieję ponownie przywołać prawdziwą magię, przypominając, że nawet najmniejsze akty dobroci mogą rozgrzać serca i zjednoczyć ludzi” – podkreśla Weronika Lipińska, Senior Brand Manager w Coca-Cola.

Tak zagłosujesz na ciężarówkę Coca-Cola. Może pojawić się w twoim mieście

Aby zagłosować na ostatnią miejscowość, w której pojawi się ciężarówka, wystarczy mieć pobraną aplikację Coca-Cola na urządzeniu mobilnym. Głosowanie będzie trwało od 15.11.2023 r. do 5.12.2023 r. do godz. 23:59. Wygra to miasto, które uzbiera najwięcej głosów. Wpływ na wynik może mieć każdy, pod warunkiem ukończenia 13 roku życia. Jeden użytkownik może oddać maksymalnie 5 głosów. Miasto, do którego może zawitać ciężarówka Coca-Cola to: Bytom, Chorzów, Leszno, Elbląg, Białystok i Bochnia. Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia na oficjalnym profilu na Facebooku Coca-Cola oraz w aplikacji Coca-Cola w sekcji „News”.

W aplikacji online czeka na nas quiz – konsumenci zostaną przekierowani do niego po zeskanowaniu kodu QR z limitowanych opakowań napojów, na których w tym roku można znaleźć wizualizacje świąteczne. Widać tam specjalne kolorowe bombki. Udział w quizie pozwala również wesprzeć podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Po zakończeniu rozwiązywania, za pomocą jednego kliknięcia, można przekazać paczkę żywnościową dla najbardziej potrzebujących, która zostanie ufundowana przez Coca-Cola.

Coca-Cola przygotowała wyjątkową aktywację konsumencką, w ramach której można wygrać wycieczkę do Wioski Świętego Mikołaja w Rovaniemi w oraz świąteczne gadżety. Aby wziąć udział w loterii, należy ukończyć 13 lat oraz kupić produkt Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru, a następnie wpisać kod spod nakrętki w aplikacji. Akcja ruszyła 6 listopada i będzie trwać do 21 grudnia.

