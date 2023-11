Julek Bober zachwyca i pomaga. Kultowa maskotka wraca do Auchan

Lubisz pomagać? Przed świętami to niezwykle ważne. Potrzebujących można wspierać m.in., kupując specjalną maskotkę w Auchan. Sieć wprowadziła do sprzedaży Julka Bobra. On marzy o tym, by dzielić się dobrem i uwrażliwiać nas na temat marnowania żywności. Zabawkę znajdziemy w sklepach od 9 listopada do 24 grudnia.

Auchan sprzedaje specjalne maskotki. Bóbr Julek powraca

Jak podkreśla Auchan Retail Polska to już czwarta edycja tej akcji charytatywnej. Głównym bohaterem jest wesoły i pluszowy Bób Julek, który zawsze pojawia się w nieco innej odsłonie. Kupić może go każdy klient, a dochód ze sprzedaży maskotek zostaje przekazany na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności.

Bóbr Julek dobrze wie, jakie sposoby zapobiegają marnowaniu żywności. Gotuje on z resztek produktów i wspiera dobre nawyki żywieniowe. Ponadto zachęcał do dzielenia się jedzeniem z innymi.

„Każdego roku w Polsce marnuje się około 5 milionów ton żywności, najwięcej w gospodarstwach domowych, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. W tym roku postanowiliśmy po raz kolejny przypomnieć o tym niezwykle ważnym problemie w ramach akcji z Bobrem Julkiem. Chcemy pokazać, że temat marnowania żywności dotyka każdego z nas i że małe zmiany mogą dać ogromne efekty. Cieszymy się, że jednocześnie w przededniu Świąt będziemy mogli wspomóc potrzebujących, przekazując dochód ze sprzedaży Julka naszemu wieloletniemu partnerowi Federacji Polskich Banków Żywności” – zdradzała mediom Ewa Malecka, dyrektor CSR Auchan Retail Polska.

Tak wygląda Bóbr Julek z Auchan. Łatwo go zdobyć

Świąteczną maskotkę można zdobyć zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w Auchan online. Jak podkreśla sieć, Bóbr Julek wyprodukowany jest w 90% z poliestru pochodzącego z recyklingu plastikowych butelek. W tej edycji wciela się on w postać szefa kuchni, który zapewne dobrze wie, jak gotować, by nie marnować.

Maskotkę można kupić i zachować dla siebie lub podarować w prezencie dowolnej osobie. Julek Bober o wielkości 28 cm kosztuje 26,99 zł. Na stronie internetowej Auchan widzimy, że tyle samo zapłacimy za jeszcze inne dwa warianty z poprzednich edycji – jest to Bóbr Leśniczy w zielonym kubraczku oraz klasyczny Julek z niebieskim emblematem. Wszystkie są wyrobem marki One Two Fun.

