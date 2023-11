Jak chronić wartość pieniędzy? Oprocentowanie lokat spada od wielu miesięcy

Polacy nie chcą tracić pieniędzy przez drożyznę czy wysoką inflację. Dlatego ciągle szukają najlepszych sposobów oszczędzania swoich finansów. Jedną z bardziej popularnych opcji jest założenie lokaty w banku. Instytucje finansowe najczęściej oferują lokaty krótkoterminowe do 12 miesięcy. To bezpieczny depozyt, pozwala zarobić jego posiadaczowi i nie blokuje dostępu do pieniędzy dłużej, niż przewiduje umowa.

Banki od wielu miesięcy tną oprocentowanie lokat

Na minus trzymania depozytów przemawia fakt, że banki wciąż tną oprocentowanie lokat. Spadków nie zatrzymała nawet ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która utrzymała obniżki stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Z danych zebranych przez firmę HREIT, zajmującą się m.in. analizami rynku nieruchomości, wynika, że w ciągu miesiąca aż siedem banków obniżyło ofertę promocyjnych depozytów.

Jak podkreślają eksperci, oprocentowanie lokat spada od jedenastu miesięcy. W listopadzie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wyniosło 5,78 proc. To wyraźnie mniej niż w ubiegłym miesiącu, w październiku było wyższe o 0,3 pkt proc. Już tylko nieliczne instytucje finansowe pozwalają zarobić co najmniej 7 proc. w skali roku.

Lokaty bankowe. Depozyty obwarowane są dodatkowymi wymaganiami i limitami

– Poszukując lepiej oprocentowanych lokat, musimy się liczyć z dodatkowymi wymaganiami i limitami – np. maksymalnej kwoty i co najwyżej kilkumiesięcznego okresu obowiązywania wyższego oprocentowania – mówi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

Jego zdaniem wybrany bank poprosi nas też o korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna). – Najczęściej promocyjne lokaty są ponadto kierowane do nowych klientów lub przynajmniej osób, które do banku przyniosą nowe środki – zaznacza ekspert.

Lokaty bankowe. W ofertach depozytów pojawia się coraz więcej gwiazdek

Na tym jednak nie koniec utrudnień. Klienci zwracają również uwagę na liczne „gwiazdki”, które pojawiają się w ofertach banków przy tworzeniu promocji. Jednym z dodatkowych wymogów może być regularne zasilanie konta i aktywne korzystanie z usług płatniczych (karta i BLIK).

Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem stało się udzielania zgód marketingowych przez osoby zakładające lokaty. To oznacza, że promocyjne oprocentowanie będzie naliczane wówczas, kiedy pracownicy banku będą kontaktować się z nami w sprawach kolejnych produktów lub usług.

Tylko nieliczne banki oferują najwyższe oprocentowanie lokat

Na szczycie listy wśród instytucji finansowych oferujących najlepsze oprocentowanie lokat jest Nest Bank. Na półrocznej "Lokacie Witaj" klienci mogą uzyskać 7,1 proc. Maksymalna kwota z danym oprocentowaniem wynosi 25 tys. zł. Tyleż samo oferuje ten sam bank na Koncie Oszczędnościowym Nest. Zakładając tę lokatę można wpłacić do 100 tys. zł na trzy miesiące. Na trzecim miejscu uplasowało się łącznie kilka instytucji finansowych oferujących zysk na poziomie 7 proc. Wśród nich są: mBank, VeloBank, Citi Handlowy i Bank Pekao.

VeloBank oferuje dwie różne lokaty z zyskiem 7 proc. Pierwszą z nich jest lokata dwumiesięczna, gdzie można wpłacić 50 tys. zł. Drugą jest lokata trzymiesięczna z maksymalną kwotą 300 tys. zł. Z kolei mBank oferuje lokatę trzymiesięczną „Moje nowe cele” z maksymalną kwotą do 50 tys. zł. Oferta jest skierowana do wszystkich klientów. Trzymiesięczną lokatę „Lokuj z Żubrem” z zyskiem 7 proc. proponuje również Bank Pekao. Maksymalna kwota, jaką możemy wpłacić wynosi 50 tys. zł.

Na najniższym stopniu podium znalazł się także Citi Handlowy. Nowi klienci banku mogą liczyć na 7 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest dla osób, które założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Na lokatę można wpłacić od 20 do 200 tys. zł. Pozostałe banki oferują oprocentowanie lokat krótkoterminowych poniżej 7 proc.

