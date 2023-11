Lokaty na miesiąc. Oprocentowanie poniżej inflacji, są tylko dwa wyjątki

Jeśli ktoś chce zdeponować pieniądze na miesiąc, najlepsza ofertę otrzyma w Banku Nowym. Lokata o nazwie NOWYdepozyt Wysoki Procent oprocentowana jest aż na 8,6 proc., ale skorzystać z niej mogą wyłącznie nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy.

Lokaty na 1 miesiąc – przegląd ofert

Posiadacze konta w Banku Millennnium powinni pamiętać o Lokacie Urodzinowej, która da im oprocentowanie w wysokości 6,5 proc., ale można ją założyć tylko w ciągu 30 dni od dnia urodzin klienta – wyłącznie przez aplikację mobilną.

Jak widać, rozrzut ofert między najlepiej oprocentowanym depozytem a drugim najkorzystniejszym wynosi aż 2 punkty procensowe. Kolejne oferty są już mniej zróżnicowane. W Toyota Bank można otworzyć depozyt na 6 proc., a w BFF Banking Group na 5,25 proc. W obu przypadkach trzeba być klientem banków, czyli mieć rachunek bieżący.

Tylko jeden bank – Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce – oferuje miesięczną lokatę na 5 proc. W Inbanku można otworzy lokatę na 4 proc., a jej atutem jest to, że nie wymaga konta: można być klientem „z ulicy”.

Citi Handlowy ma ofertę dla posiadaczy konta Citigold: lokata oprocentowana jest na 2,50 proc. Inne banki oferują depozyty poniżej tego progu.

Banki zarabiają na niskim oprocentowaniu

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. zysk netto banków wyniósł 21,2 mld zł — podała Komisja Nadzoru Finansowego.

To oznacza gigantyczny wzrost zysków banków. Skoczyły w górę o 283,5 proc., czyli prawie czterokrotnie. Wynik ten był wyższy o 15,7 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec września 2022 r. i o 2,5 mld zł przebił rezultat z końcówki sierpnia 2023 r.

Zyski nie rozkładają się równomiernie. Na koniec września 2023 r. łączna strata w bankach, które nie wykazały zysków, wyniosła 6 mld zł.

KNF nie zdradza, które banki nie wypracowują zysku, a więc ocierają się o problemy finansowe. Uspokaja jednak, że ich aktywa stanowiły niewielką część, bo około 1,2 proc. aktywów całego sektora bankowego.

Dobre wyniki finansowe to zasługa m.in. rosnących wpływów z odsetek. W okresie styczeń-wrzesień wynik z tym przypadku wyniósł 72,61 mld zł, co oznacza wzrost o 32,6 proc. rok do roku. W tym samym czasie wynik z prowizji sięgnął 13,97 mld zł — spadł o 0,8 proc. Przez wiele miesięcy panował zastój w kredytach hipotecznych, ale rządowy program „Bezpieczny kredyt 2%” sprawił, że działy kredytowe są teraz bardzo zajęte.

