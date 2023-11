Koniec z awanturami przy kasach? Innowacyjne rozwiązanie w Biedronce

Mówi się, że ta innowacja pozwoli na uniknięcie awantur przy kasach i ułatwi życie zarówno klientom jak i pracownikom sklepów. Mowa oczywiście o cenówkach elektronicznych. Czy rzeczywiście tak działają? O tym już teraz można przekonać się w Biedronce przy ul. Poznańskiej 1W w Skórzewie pod Poznaniem.

Biedronka ma cenówki elektroniczne. Na czym to polega?

Jedna z Biedronek w Polsce wreszcie wprowadziła cenówki elektroniczne. Takimi oznaczony jest każdy produkt dostępny w sklepie. Jak można się o tym przekonać? E-oznaczenia do złudzenia przypominają papier, jednak nim nie są. Są stworzone w taki sposób, by nie męczyły oczu i wyglądają bardzo naturalnie.

Dla pracowników sieci, to spore ułatwienie. Okazuje się, że nie trzeba własnoręcznie nic zmieniać czy przeklejać – wystarczy raz powiązać dany produkt z jego ceną zapisaną w centralnym systemie SAP Biedronki, aby przy każdej zmianie ceny, automatycznie umieszczała się ona już jako poprawna na sklepowej półce. Dzięki temu nie ma ryzyka, że jakaś zniżka nie zadziała, czy że przez pomyłkę dany artykuł zostanie nam sprzedany po starej cenie. Do tej pory przez takie niezgodności tworzyło się wiele awantur przy kasach.

Nowe rozwiązanie Biedronki jest przyjazne nie tylko ludziom, ale też środowisku. Elektroniczne cenówki pozwalają na mniejsze zużycie papieru. To wszystko wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju sieci. Choć Biedronka ma już 3500 sklepów w całej Polsce, to ten moment tylko jeden z nich posiada nowoczesne rozwiązanie. W przyszłości to się zmieni.

Biedronka w Skórzewie jest wyjątkową. Nie tylko dzięki cenówkom

Nie tylko nowe elektroniczne cenówki w Biedronce w Skórzewie sprawiają, że ta jest wyjątkowa. Cały sklep jest jednym z najnowocześniejszych. Został zaprojektowany zgodnie ze standardem 3.0, co oznacza, że przyjazny środowisku. Zobaczymy tam m.in. oświetlenie LED, panele fotowoltaiczne, automat do zwrotu plastikowych butelek PET czy zamykane regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2.

Na ten moment nie wiadomo, w których placówkach również zobaczymy cenówki elektroniczne. Trzeba przyznać, że pomysł prezentuje się bardzo dobrze. Warto wspomnieć, że cyfrowych cenówek korzysta już m.in. większość sklepów Lidl. Wygląda na to, że nowoczesne rozwiązanie pozwoli staje się normą.

