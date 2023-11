Przelew wyrównawczy do 800 plus od ZUS? Te informacje są fałszywe, nie ma na co liczyć

ZUS ostrzega przed fake newsem, który coraz szybciej rozprzestrzenia się w mediach. Mowa o wyrównaniu 500 plus do kwoty 800 zł. Takich dopłat nie będzie i nie ma na co liczyć. Każdy, kto dał się nabrać, musi pogodzić się ze smutną rzeczywistością. To tylko fałszywe doniesienia.

ZUS ostrzega. Dodatkowych pieniędzy nie będzie

Wielu obywateli liczyło na wyrównanie świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca tego roku. Niektórzy mieli wręcz pretensje do urzędu ZUS, że pieniądze nie dotarły. Okazuje się, że wszelkie roszczenia są zupełnie bezpodstawne.

„Przychodzą do nas klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P). Wniosek jest nieprawdziwy. Zapewniam, że my żadnego wyrównania nie wypłacamy” – informowała Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Skąd więc wzięły się fałszywe informacje?

Fałszywe informacje dotyczące ZUS w sieci. Trzeba uważać

Wspomniana sytuacja pokazuje, że oszustwa w sieci przytrafiają się na porządku dziennym i dotyczą nawet państwowych instytucji. Osoby, które rozprzestrzeniają fake newsy, zwykle chcą wprowadzić dezinformację, chaos społeczny oraz konflikty pomiędzy obywatelami a konkretną instytucją. To też się udało.

Trzeba wiedzieć, że wspomniane świadczenie będzie zmienione, ale dopiero 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus zmieni się automatycznie w 800 plus, nie ma jednak mowy o żadnych dopłatach już teraz. „Zmiana nastąpi automatycznie bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku. Po nowym roku rodzice zobaczą na swoich kontach kwotę 800 zł zamiast 500 zł. Dostaną także informacje o podwyżce na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS” – informowała media rzecznik Kowalska-Matis.

