Żabka może wykluczyć cię z programu lojalnościowego. Zmiany od 1 marca

Co takiego zmieni się w systemie lojalnościowym sieci Żabka? Już od 1 marca klienci, którzy nie podadzą numeru telefonu, zostaną wykluczeni z programu. Takie osoby stracą też możliwość zbierania żappsów, czyli specjalnych punktów przyznawanych za zakupy. Konsekwencje są dość surowe. Co można zrobić, by nie stracić przywilejów?

Zmiany w aplikacji Żabki. To trzeba wiedzieć

Nowe wymogi w aplikacji Żabki obowiązują już od 3 stycznia tego roku. Klienci nie mogą już logować się do systemu bez podawania numeru telefonu. Osoby, które konto zakładały o wiele wcześniej i nie zweryfikowały danych, mają na to coraz mniej czasu. Na całe szczęście klienci mają szansę wybrać, czy na wskazany numer chcą otrzymywać komunikaty marketingowe i nie muszą się na nie godzić.

Zmiany w aplikacji żappka wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. Sieć chce się chronić m.in. przed nieuczciwymi zamówieniami online i klientami, którzy robią sobie żarty lub próbują oszukiwać. Wszystko ma też usprawnić proces komunikacji.

„Wymóg podania numeru telefonu przy zakładaniu nowego konta w aplikacji żappka obowiązuje od 3 stycznia 2024 roku. Został wprowadzony w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników i ich kont, między innymi poprzez dodatkowy sposób weryfikacji oraz kanał bezpośredniej komunikacji z klientem. Użytkownicy aplikacji zyskują więc jeszcze więcej atrakcyjnych, personalizowanych ofert i funkcjonalności” – informowało biuro prasowe Żabki.

Tak działa aplikacja Żabki

Aplikacja sieci Żabka działa w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Klienci, którzy podadzą swój numer telefonu, nadal będą mogli czerpać korzyści z programu. Dzięki niemu zbiorą punkty i wymienią je na produkty lub usługi np. zniżki u partnerów sieci.

By skorzystać, wystarczy zeskanować kod kreskowy w trakcie robienia zakupów. Po wszystkim na koncie klienta pojawia się konkretną ilość żappsów. Gdy ich ilość jest odpowiednio duża, można je wymieniać na nagrody. Przypominamy, na wprowadzenie numeru telefonu do aplikacji Żabki mamy do 1 marca.

Czytaj też:

Żabka wprowadza love-dogi. Specjalna promocja na walentynkiCzytaj też:

Żabka szykuje się do rewolucji. W sklepach staną specjalne maszyny