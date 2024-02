Cena hot-doga z Żabki wraca do normy. Klienci mogą być zadowoleni

To istotna informacja dla wszystkich miłośników hot-dogów. Klienci znów mogą za nie płacić mniej. Jak wiadomo, produkty tego typu cieszą się w Żabce dużą popularnością. Sieć docenia to zainteresowanie i regularnie wprowadza do oferty specjalne i limitowane serie przysmaku. Ostatnio z okazji Walentynek można było zjeść różowego love-doga, jeszcze innym razem, fioletowego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Tańsze hot-dogi w Żabce. Jest obniżka cen

Cenę hot-dogów z Żabki obniżono do takiej jak wcześniej. Produkty kosztują 4,99 zł pod warunkiem, że klienci użyją aplikacji. Ci, którzy jej nie mają, zapłacą aż 6,50 zł, więc różnica jest spora. Korzystanie z programu lojalnościowego jest zupełnie darmowe, wystarczy zainstalować program i zarejestrować się podając m.in. numer telefonu.

W ostatnim czasie Żabka zaproponowała klientom podwyżkę cen. Wspomniany klasyczny hot-dog kosztował aż 5,50 zł z aplikacją. Wcześniej przez długi czas utrzymywała się cena o złotówkę niższą. Klienci nie byli zadowoleni z takiego obrotu sprawy, teraz znów mają powód do radości.

Ceny innych produktów w Żabce. Są promocje

Klienci Żabki wiedzą, że ceny produktów w tym sklepie są zwykle wyższe niż w popularnych dyskontach typu Lidl czy Biedronka. Z drugiej strony możemy tam znaleźć wiele artykułów, których nie ma nigdzie indziej, a ich jakość jest przyzwoita. To, że nie jest najtaniej, nie oznacza, że nie można liczyć na promocje. Najwięcej zawsze oszczędzają użytkownicy aplikacji żappka.

Teraz w sklepie zaoszczędzimy m.in. na napoju Pepsi – drugi o 55 proc. taniej, chipsach Crunchips – drugie opakowanie o 62 proc. taniej, a wiele słodkości otrzymamy za złotówkę pod warunkiem, że weźmiemy dwie sztuki. Dotyczy m.in. wafelków Princessa, rogalików 7 Days, batonów proteinowych GO ON czy Milky Way. Aktualna oferta ważna jest do wtorku 27 lutego. Kolejna pojawi się zapewne już w środę.

