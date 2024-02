Był dostępny na półkach jeszcze kilka dni temu. Znany sklep przemysłowy ostrzega przed produktem

Na niebezpieczeństwo narażeni są klienci sieci Tedi, którzy jeszcze do 15 lutego 2024 roku mogli kupić tam piłkę do masażu. Ta była dostępna w sklepach już w październiku 2023 roku, więc osób, które ją posiadają, może być bardzo dużo. Wszyscy właściciele tego produktu, natychmiast powinni zrezygnować z jego używania.

Szkodliwy produkt w Tedi. Sieć ostrzega

O sprawie poinformowała nie tylko sieć Tedi, ale też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wycofany produkt to piłka do masażu Neonowa o wartości 8 zł. Była wyprodukowana w Chinach i posiadała numer seryjny: 89529001241000000155. Artykuł dało się kupić między 18 października 2023 roku a 15 lutego 2024 roku.

Piłka okazała się szkodliwa, dlatego że wykryto w niej podwyższoną zawartość plastyfikatora DIBP. To może być niebezpieczne dla zdrowia. Wspomniana substancja jest ftalanem i dodatkiem stosowanym do utrzymywania miękkości lub elastyczności tworzyw sztucznych. Niestety jest bardzo toksyczna.

Każdy, kto nabył wspomniany artykuł, może go oddać do sklepu i wymienić na coś innego o tej samej wartości. Wystarczy przyjść do dowolnego sklepu Tedi w Polsce i nie trzeba posiadać paragonu.

Tedi zapewnia, że dba o bezpieczeństwo klientów

Tedi to znany niemiecki dyskont przemysłowy, który znajdziemy w wielu rejonach Polski, a także w innych krajach. Kupimy w nim produkty z różnych kategorii. Zobaczymy akcesoria papiernicze, zabawki, ubrania, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, biżuterię i wiele innych. Wszystko to zwykle w niskich cenach. Jak się okazuje, czasem jakość produktów pozostawia wiele do rzeczenia. Sieć przeprasza jednak za sytuację z wadliwą piłką i mówi o niedopatrzeniu.

Przedstawiciele sieci zwrócili uwagę, że czasem mimo wszelkiej ostrożności i tak dochodzi do błędów. „Mimo szeroko zakrojonych badań nad zarządzaniem jakością TEDi i zewnętrznych instytutów badawczych, możliwe jest, że do sprzedaży dopuszczone zostaną produkty, które nie spełniają naszych surowych wymagań jakościowych” – napisano na internetowej stronie sklepu. Dodano również, że czasem produkty zostają uszkodzone podczas transportu i wtedy natychmiast należy je reklamować.

