„Szybka akcja” w Rossmannie. Sieć rozdaje vouchery w każdą środę

Interesują was promocje w znanych drogeriach? Specjalne oferty regularnie prezentują m.in. takie sieci jak Hebe czy Rossmann. To właśnie niemiecka sieć ogłosiła ostatnio tzw. szybką akcję. Dzięki niej w każdą środę można zdobyć specjalny voucher. Podpowiadamy, kto ma szansę.

Vouchery w Rossmannie. Tak wygląda „szybka akcja”

W ramach programu „Szybka akcja” można wybrać „to, co chcemy i zgarnąć voucher”. Tak zasady tłumaczy Rossmann, a o co w tym dokładniej chodzi? To coś skierowanego do wszystkich łowców okazji. Wystarczy być posiadaczem aplikacji drogerii i mieć aktywne konto. Założenie owego jest zupełnie darmowe – wystarczy podać adres e-mail i poddać go weryfikacji.

Vouchery są dostępne tylko w każdą środę od 6 marca. Ich liczba jest limitowana, a pula wynosi 40 tys. Kupony czekają na klientki po godzinie 18. Co tydzień można dostać zupełnie inny artykuł, który wyświetli się w aplikacji. Zasada jest taka: „Kto pierwszy, ten lepszy” – gdy kupony na dany dzień się skończą, już ich nie dostaniemy.

W ramach voucherów Rossmanna czekają znane hity

Rossmann podkreśla, że vouchery dotyczą bestsellerów i perełek sieci z całej oferty Rossmanna. By wykorzystać kupon, trzeba zgłosić się do kasy w stacjonarnej drogerii. Co trzeba zeskanować? W środę na stronie aplikacji wyświetla się specjalny baner z napisem „Szybka akcja”. To w niego należy kliknąć i zaznaczyć przycisk „Chcę to!”.

Gdy klikniemy we wspomniane miejsce i zaakceptujemy regulamin, będziemy musieli jeszcze raz potwierdzić odebranie voucheru – może on dotyczyć np. kosmetyku do makijażu lub pielęgnacji ciała. „Spiesz się i daj się oczarować nieodpartemu urokowi rabatów” – komunikuje Rossmann w materiale prasowym.

Należy pamiętać, że od jakiegoś czasu ważna jest również akcja „Kupon za uśmiech”. Jest ona częścią aplikacji Rossmanna i jej nową funkcją. Wystarczy skanować swój uśmiech, by zaoszczędzić na zakupach. Promocja jest aktywna od poniedziałku do soboty. Na klientów czeka wiele gratisów.

