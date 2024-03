Aż 3 mln złotych w puli nagród Rossmanna. Nowa loteria ruszyła 19 marca

Nowa loteria Rossmanna umożliwia zdobycie nagród pieniężnych i nie tylko. Od 19 marca w puli są 3 mln złotych, jednak główna nagroda wynosi 100 tys. złotych. By skorzystać, trzeba być użytkownikiem aplikacji. Sprawdziliśmy zasady i wszystko okazuje się bardzo proste.

Loteria w Rossmannie. W ten sposób weźmiesz udział

Szansę na zaangażowanie się w loterię Rossmanna ma każdy klient, który jest posiadaczem aplikacji. Trzeba być zarejestrowanym i mieć zweryfikowane konto w klubie Rossmann. Czas na udział w akcji mamy do 13 maja. Gdy już otworzymy oprogramowanie drogerii, naszym oczom powinien ukazać się baner: „Witaj w grze!” – należy go wybrać i zaakceptować regulamin.

Pierwszy krok powoduje, że od Rossmanna otrzymujemy kod na darmową książkę w sklepie www.legimi.pl. Ten jest wysyłany do uczestników do 72 godzin po dokonaniu zgłoszenia na adres e-mail wskazany podczas zakładania konta w Klubie Rossmann. Rossmann podkreśla, że zaleca sprawdzanie wszystkich folderów skrzynki mailowej, gdyż tego typu wiadomości mogą trafiać np. do spamu. Wspomniany kod można wykorzystać na jedną książkę z określonego zbioru w Legimi.

Do rozpoczęcia dalszej gry wystarczy zrobienie zakupów za minimum 30 zł i zeskanowanie aplikacji. Każdy taki ruch to jedna szansa na wygraną w loterii. Można ich zdobywać o wiele więcej. Liczba szans na wygraną w loterii Rossmanna zwiększa się, gdy do koszyka z zakupami dodamy dowolny produkt oznaczony logo „MEGA!” lub gdy zapłacimy za zakupy z funkcjonalnością Rossmann GO. Każdego dnia można zdobywać dowolną liczbę szans, jednak w jednej transakcji, maksymalnie 3.

Po wszystkim znów należy wybrać kafelek: „Witaj w grze!” i zerknąć na planszę z 16 liczbami. Każda wspomniana wcześniej szansa umożliwia zakrycie jednej z cyfr. Gdy pozbędziemy się wszystkich i zakryjemy całą planszę, będziemy mieli aktywny los, który weźmie udział w losowaniu nagrody głównej.

Nagrody od Rossmanna. Można zdobyć pieniądze

W losowaniu, które odbędzie się w ramach loterii Rossmanna, zyskamy nie tylko kod na darmową książkę, ale też inne nagrody I i II stopnia. Są nimi karty podarunkowe do Rossmanna o wartości od 5 do 15 złotych – mogą czekać pod jedną z zakrytych liczb, gdy w oknie pojawi się Centaur. Drugą opcją są karty o wartości 50 lub 100 zł – można je wylosować, zamykając całą planszę lub gdy od razu trafimy dużego Centaura, który automatycznie zamyka planszę bez konieczności zakrycia czterech liczb: w poziomie, pionie oraz po skosie.

Wielkie losowanie nagrody głównej czeka nas 16 maja. To wtedy okaże się, kto jest szczęśliwym zdobywcą 100 tys. złotych. Zamierzacie wziąć udział? Przypominamy, że w to niejedyna ciekawa akcja, z którą Rossmann ruszył w ostatnim czasie. W aplikacji drogerii uruchomiono m.in. nową funkcję, która pozwala zdobyć rabat za zeskanowanie uśmiechu. Dzięki temu wiele artykułów otrzymamy taniej lub gratis.

