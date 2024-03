Czy Polacy marnują żywność w czasie świąt? Wyniki badania mogą mocno zdziwić

To, jaka jest prawda o marnowaniu żywności w Polsce, sprawdzono przy okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Jak wiadomo, w takim okresie kupujemy szczególnie dużo. Chcemy ugościć całe rodziny, upiec ciasta i przygotować uroczyste potrawy. Bywa, że nie podchodzimy do sprawy rozsądnie i robimy zbyt duże zapasy. Sprawdzono, co mówią o nas wynik badania dotyczące tej kwestii.

Sprawdzono, czy Polacy kupują za dużo. Przedstawiono raport

Raportem dotyczącym marnowania żywności w Polsce podzieliła się z mediami grupa Offerista. Przepytała ona 1007 osób z całego kraju. Sprawdzono, czy Polacy oszczędzają dziś podczas zakupów oraz, czy muszą wyrzucać, to, w co się zaopatrzyli. Okazuje się, że najbardziej oszczędne są osoby z mniejszymi dochodami, pochodzące z dużych i średnich miast. Chodzi o obywateli, którzy zarabiają miesięcznie od 1000 do 2999 zł netto, mniej niż 1000 zł netto, a także pomiędzy 3000 a 4999 zł netto. Trzech na czterech Polaków deklarowało, że na co dzień oszczędza podczas robienia zakupów żywnościowych. Mimo to co szósty ankietowany przyznawał, że w czasie Wielkanocy z reguły marnuje świąteczną żywność, bo kupuje jej za dużo.

Z raportu Offerista wynika, też, że na codziennych zakupach żywnościowych oszczędza 76,1 proc. Polaków. Z kolei 17,2 proc. badanych nie przejmuje się cenami, a 1,3 proc. osób wcale nie interesuje się oszczędzaniem. Badanie dowodzi, że na co dzień wielu z nas potrafi podchodzić do zakupów odpowiedzialnie. Korzystamy m.in. z promocji, a także sięgamy po to, co realnie jesteśmy w stanie skonsumować.

Warto też dodać, że do marnowania żywności przyznają się głównie osoby uzyskujące ponad 9000 zł netto miesięcznie, mniej niż 1000 zł oraz 7000-8999 zł. Wyrzucanie niespożytego jedzenia dotyczy przede wszystkim mieszkańców miejscowości liczących 5-19 tys. ludności i do 5 tys. osób oraz wsi. W następnej kolejności deklarują to Polacy zamieszkali w miastach, w których żyje 100-199 tys. ludzi.

Marnowanie świątecznej żywności. Znamy wynik badania

Jak wygląda nasze podejście do zakupów w czasie świąt, takich jak Wielkanoc? Okazuje się, że jest nieco inaczej niż, na co dzień, jednak wynik zaskakuje pozytywnie. Tylko 17,1 proc. badanych Polaków przyznawało, że podczas świąt wielkanocnych w ich domu z reguły marnuje się żywność. Zdradzili także, że jedzenie wyrzucane jest głównie do kosza. Z kolei 76,5 proc. respondentów zdradzało, że nie wyrzuca żywności i nie ma wrażenia, że ją marnuje.

5,1 proc. ankietowanych nie potrafiło się określić, a 1,3 proc. nie pamiętało, jak to u nich wygląda. Wynik naprawdę napawa optymizmem, a sprawę skomentowały m.in. osoby z Federacji Polskich Banków Żywności i eksperci rynku retailowego z Grupy Offerista. „Jeżeli faktycznie tylko tyle osób marnuje świąteczną żywność, to z pewnością przyczyniła się do tego wysoka inflacja. Ona na tyle przycisnęła Polaków, że zaczęli mocniej oszczędzać. Jednak mam wrażenie, że ankietowani nie bardzo chcą się przyznać do wyrzucania świątecznego jedzenia na śmietnik. Ale może też nie zauważają tego we własnym gospodarstwie domowym i stąd twierdzą, że niczego nie marnują” – mówił Robert Biegaj z Grupy Offerista.

Jak sytuacja wygląda w waszych domach? Macie świadomość marnowania żywności i spotykanie się z nią na co dzień, czy raczej jesteście oszczędni i odpowiedzialni? Warto pamiętać, że jeśli w okresie świątecznym w waszych domach zostaną niewykorzystane produkty czy potrawy, można oddawać je do specjalnych lodówek społecznych lub zawieść do miejsc udzielających pomocy osobom bezdomnym. Taki gest zawsze będzie milej widziany, niż bezrefleksyjne wyrzucanie jedzenia do kosza na śmieci.

