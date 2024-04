Bon energetyczny jeszcze w tym roku. Komu będzie przysługiwał?

Bon energetyczny to propozycja rządu dla najuboższych gospodarstw domowych. Bonem zostaną objęte rodziny spełniające kryteria dochodowe, a także emeryci i renciści ze świadczeniem niskiej lub najniższej emerytury.

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to propozycja rządowa, zakładająca wprowadzenie stałej maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Cena ta ma wynosić 500 zł za MWh i prawdopodobnie obowiązywać od 1 lipca br. Obecna taryfa wynosi 412 MWh.

Bon energetyczny objąłby 3,5 miliona gospodarstw domowych. Po wprowadzeniu świadczenia najuboższe gospodarstwa domowe spełniające kryteria dochodowe programu nie odczułyby tak mocno podwyżek cen energii elektrycznej.

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny ma być świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ze świadczenia skorzystają nie tylko osoby o niskich dochodach, ale też „domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego”, czyli np. osoby samotnie zamieszkujące duże domy w małych miejscowościach.

Bon energetyczny będzie należał się także emerytom i rencistom, pobierającym niskie świadczenia.

Na jakich zasadach bon energetyczny?

Nie wiadomo jeszcze na jakich zasadach będą wypłacane bony energetyczne. Wprowadzenie ich jest jednak ważnym krokiem, który może pomóc zneutralizować podwyżki energii elektrycznej, jakie czekają nas od trzeciego kwartału 2024 roku.

We wtorek 18 kwietnia w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Rząd ma przyjąć go do końca drugiego kwartału 2024 roku, czyli do końca czerwca.

Czytaj też:

Ceny energii od lipca. Ujawniono, ile wyniesie maksymalna stawkaCzytaj też:

Wniosek o tańszy prąd 2024. Czy można jeszcze złożyć oświadczenie?