Ceny energii od lipca. Ujawniono, ile wyniesie maksymalna stawka

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pojawiła się informacja o projektowanej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. – Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty – czytamy w informacji.

Ceny energii. Co nas czeka od lipca?

Przypomnijmy, że obowiązująca do końca czerwca br. cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to 412 zł netto (bez VAT i akcyzy) za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów (wynoszą w zależności od liczby dzieci oraz tego, czy w gospodarstwie znajdują się osoby niepełnosprawne ewentualnie czy odbiorca prowadzi gospodarstwo rolne wynoszą od 6/12 z 1,5 MWh do 6/12 z 2 MWh).

Przewidziany w ustawie bon energetyczny ma stanowić wsparcie dla uboższych gospodarstw domowych, ale beneficjentami tego świadczenia mają być również „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego". Dotyczyć to będzie w szczególności odbiorców "wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej".

– W proponowanym brzmieniu przepisów ustawy bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym – poinformowano.

– Przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię elektryczną. Jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze – dodano.

Wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska poinformowała przed tygodniem, że z bonu energetycznego będzie mogło skorzystać ok. 3,5 mln osób, a jego wysokość kształtować się będzie na poziomie 300-600 zł.

