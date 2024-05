Rusza słynny festiwal zakupowy. Na Allegro taniej nawet do 50 proc.

Przed nami Allegro Smart Week, który potrwa od 13 do 22 maja. Znana platforma sprzedażowa poinformowała jednak, że przygotowała także rozgrzewkę i klienci już teraz mogą cieszyć się specjalnymi rabatami. Okazuje się, że codziennie, od 6 do 22 maja, użytkownicy Allegro Smart skorzystają z okazji dostępnych tylko w aplikacji, w cenach obniżonych nawet do -50 proc. Do tego dostępna jest jedna oferta dziennie tylko za 1 zł. To jednak nie wszystkie dostępne korzyści.

Allegro Smart Week. Można zaoszczędzić

Allegro Smart to popularna usługa dostępna na platformie sprzedażowej. Mowa tutaj o specjalnym programie lojalnościowym, w ramach którego klienci płacą abonament za możliwość skorzystania z wielu udogodnień czy rabatów. Hitem są m.in. nielimitowane i bezpłatne dostawy paczek czy bezpłatne zwroty. Zbliżający się 10-dniowy festiwal skierowany jest właśnie do osób, które korzystają z takiego pakietu.

Jeśli nie jesteście użytkownikami Allegro Smart, nic straconego, bowiem wciąż można dołączyć. Roczny pakiet kosztuje aktualnie 39,90 zł, zamiast 59,90 zł, a promocja trwa do 3 czerwca. Ponadto można skorzystać z bezpłatnej opcji limitowanej – teraz usługę aktywujemy za darmo i w ramach niej otrzymamy 8 gratisowych dostaw. Podczas festiwalu zakupowego każdy może znaleźć coś dla siebie w wielu różnych kategoriach dostępnych na platformie. Mowa m.in. o działach elektronika, gospodarstwo domowe czy moda. Allegro szacuje, że dzięki pakietowi można zaoszczędzić na dostawach około 600 zł rocznie.

Allegro Smart Week. Jest wiele atrakcji

Allegro Smart Week, który potrwa od 13 do 22 maja, oferuje wiele atrakcji. Część najlepszych ofert ma być dostępna od 10 maja przed oficjalnym startem tylko dla klientów z aktywną usługą. Podczas festiwalu Allegro Smart! Klienci skorzystamy m.in. ze specjalnej oferty aż 5 rat 0% (RRSO 0%) na zakupy na platformie powyżej 200 zł z metodą płatności Allegro Pay. Ta opcja będzie dostępna na ofertach oznaczonych Smart! Week i Smart! Only.

Do tegorocznej akcji dołączyła również platforma eBilet, oferujący zniżki sięgające nawet 30% na najpopularniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe. Mowa tutaj o biletach na koncerty, imprezy sportowe czy spektakle. Jeśli mowa o liście produktów objętych akcją, wszystkie da się znaleźć na stronie allegro.pl/kampania/smartweek. Należy pamiętać, że na większość zniżek załapiemy się w aplikacji.

