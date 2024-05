Emerytury po waloryzacji. Ile dostaną emeryci w maju?

Emerytura to świadczenie, które poddawane jest waloryzacji. W tym roku wskaźnik waloryzacji wzrósł o 12,12 procent. To oznacza, że minimalna emerytura wzrosła o 192 zł brutto, a wypłata z ZUS – o 370 zł brutto. To spora podwyżka, zwłaszcza dla osób pobierających najniższą emeryturę. Rekordzista będzie pobierał emeryturę wyższą o niemal 5 tysięcy złotych.

Kto otrzyma wyższą emeryturę po waloryzacji?

Wyższe świadczenie emerytalne po waloryzacji otrzymają wszyscy, którzy pobierają emeryturę lub rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społeczeń, emeryturę lub rentę wojskową bądź policyjną, emeryturę lub rentę rolniczą. Dodatkowe pieniądze otrzymają także osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Czy trzeba składać wniosek o wypłatę wyższej emerytury?

Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest automatycznie. To oznacza, że emeryci i renciści nie muszą składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnych wniosków. Emeryturę po waloryzacji otrzymają z automatu. Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od tego, kiedy pobierają emeryturę.

Terminy wypłat emerytur 2024

Terminy wypłat emerytur z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Część emerytów otrzymała już pierwsze wypłaty świadczeń po waloryzacji. Niektórzy emeryci mogą zatem cieszyć się już większymi świadczeniami, inni wkrótce je otrzymają.

Ile będą wynosiły emerytury w 2025 roku?

W 2025 roku emerytury ponownie zostaną poddane waloryzacji. Ile ona wyniesie? Z wstępnych prognoz wynika, że przewidywany wskaźnik waloryzacji emerytur w 2025 roku wyniesie 7,5 proc. Jeśli rzeczywiście tak będzie, emerytury wzrosną o 133,50 zł. To oznacza, że najniższa emerytura wynosiłaby 1914,53 zł, a nie 1780,96 zł.

Czytaj też:

ZUS rozpoczął wysyłkę listów do seniorów. Dostaną dwie informacjeCzytaj też:

Babciowe a umowa zlecenia i działalność gospodarcza. Da się - ale są warunki