Prezenty komunijne na 2024 rok. Co najpopularniejsze? To warto kupić w tym roku

Dziś Pierwsze Komunie Święte kojarzą się już niestety nie tylko z uroczystościami kościelnymi, ale także z kupowaniem prezentów, przygotowywaniem strojów czy sal i potrwa na większe przyjęcia. Jeśli w tym roku zostaliście zaproszeni na takie wydarzenie i nie macie jeszcze pomysłu na to, co podarować, przychodzimy z kilkoma propozycjami.

Pierwsza Komunia Święta 2024. Prezenty

Teoretycznie nie ma z góry wytyczonych zasad, kto i jakie prezenty powinien podarować osobie przystępującej do Pierwszej Komunii Świętej. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim własne możliwości finansowe. Warto też zastanowić się, czy chcemy po prostu włożyć pieniądze do koperty, czy może kupić coś konkretnego.

Propozycji może być bardzo dużo – w zależności od budżetu, ale też płci czy zainteresowań dziecka. Jeśli już chcemy stawiać na przedmioty, to warto na takie, które będą praktyczne i potrzebne w codziennym życiu.

Prezenty na Pierwszą Komunię Święto. To warto kupić

Co warto kupić z okazji Pierwszej Komunii Świętej w 2024 roku? W ostatnim czasie prowadzono wiele badań, które miały wykazać preferencje Polaków, a także obecne trendy. Przykładowo z ankiety Barometr Provident wynika, że w tym roku zdecydowanie zamierzamy oferować bliskim pieniądze – deklarowało tak 65.7 proc. gości zaproszonych na tego typu przyjęcia. Na drugim miejscu znajdowały się smartfony i biżuteria zaś na trzecim wszelkiego rodzaju dewocjonalia, czyli, artykuły religijne, biblie, pamiątki z grawerami itp.

Odchodząc nieco od wyników badania, warto zwrócić uwagę, że w 2024 wciąż do popularnych prezentów komunijnych zalicza się laptopy, smartwatche, powerbanki, konsole do gier, czytnik e-book czy fotele gamingowe m.in. Uniwersalne będą też rowery, czy hulajnogi, czy rolki.

Jeżeli zamierzacie skoncentrować się wyłącznie na włożeniu pieniędzy do koperty. Należy pamiętać, że kwota może być dowolna, choć zwykle najwięcej w prezencie oferują chrzestni. Ze statystyk tworzonych na przestrzeni ostatnich lat wynika, że w 2024 roku do koperty wypada włożyć od 300 do 500 zł. Bywa, że wkłada się nawet 1000 zł lub więcej. Wszystko w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Czytaj też:

„Arbuz komunijny” to nietypowa atrakcja na przyjęcie. Trzeba za nią słono zapłacićCzytaj też:

Papież usłyszał przejmujące pytanie od dziewczynki. Nie wahał się z odpowiedzią