Oferty prezentowe na Dzień Matki 2024. Takie hity znaleźliśmy w znanych sklepach

Oferty prezentowe z okazji nachodzącego Dnia Matki są w sklepach tak bogate, że niełatwo wybrać jedną konkretną. To, po jaki upominek sięgniemy, zależało będzie m.in. o wieku ukochanej osoby, ale też od jej upodobań czy zainteresowań. Swoje produkty w promocyjnych cenach oferują m.in. drogerie jak Rossmann, czy Hebe, ale też znane dyskonty typu Lidl, Biedronka czy księgarnie jak Empik. Wybraliśmy kilka artykułów, które mogą sprawdzić się jako miły upominek, na który nie wydamy fortuny.

Oferty z okazji Dnia Matki. Produkty w znanych sklepach

Szukając prezentu z okazji Dnia Maki, można sięgnąć m.in. po kultowe zapachy w Hebe lub kremy do pielęgnacji twarzy przecenione specjalnie do 40 proc. Jeśli mowa o perfumach, to kultowe hity otrzymamy już od 69,99 zł – tyle kosztuje zapach Karl Lagerfeld Woman o pojemności 25 ml, podczas gdy jego normalna cena to 139,99 zł. Jeśli mowa o kremach warto sięgnąć m.in. po te dla kobiet dojrzałych. Na liście są takie marki jak Bielenda, Nacomi czy Yasumi. Oferta ważna jest do 29 maja.

Drugą propozycją może być produkt z Lidla. Tam specjalnie na Dzień Matki do oferty wprowadzono eleganckie i modne kosmetyczki Wittchen w cenie 99 zł. Można je kupować tylko do 25 maja, więc czas kończy się w sobotę. Ponadto dobrym wyborem będą też jedwabne apaszki tej samej marki w cenie 49,99 zł. Takie produkty są zdecydowanym hitem modowym w tym sezonie. Sprzedaż ruszyła 20 maja.

Jeśli wasza mama jest wielką miłośniczką książek, zdjęć czy muzyki, możecie skorzystać m.in. z promocji dostępnych w Empiku. Sieć oferuje wiele powieści z różnorodnych gatunków do 50 zł. Ponadto umożliwia zamówienie specjalnego plakatu z kodem: „plakatmama24” tańszego o 20 proc. czy stworzenie fotoksiążki w promocyjnej cenie już od 32,43 zł. Hitem są też produkty do domowego SPA tańsze o 10 proc.

Na końcu zajrzeliśmy do Biedronki. Tam hitami są zdecydowanie urządzenia przeznaczone do stylizacji włosów. W cenie 79,90 zł otrzymamy nowoczesną suszarkę z jonizacją, falownicę lub prostownicę marki Hoffen. Propozycją dla bardziej kreatywnych i wymagających może być też zestaw Lego w kształcie bukietu kwiatów – tu cena jest już wyższa, bo produkt kosztuje 199 zł.

Warto dodać, że w każdym z wymienionych sklepów propozycji produktowych jest o wiele więcej. Nie brakuje też klasycznych słodyczy okolicznościowych w promocyjnych cenach czy kubków i małych gadżetów humorystycznych. Warto pamiętać, że w dniu święta najlepszym prezentem będzie też sama obecność, kwiaty i wspólnie spędzony czas.

