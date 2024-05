Bank Pekao nawiązał współpracę z LOT. Można zbierać mile za wykonane zakupy

Bank Pekao jest jednym z najpopularniejszych w Polsce. Na co dzień korzysta z niego wielu klientów z różnych rejonów Polski. Podobnie popularne są linie lotnicze LOT. Za ich pośrednictwem odbywamy podróże po kraju, Europie i innych zakątkach świata. Teraz dwie duże firmy połączyły siły i proponują klientom program lojalnościowy Miles&More.

Bank Pekao i PLL LOT proponują Miles&More

Program Miles&More polega na tym, że klienci konkretnego banku mogą zbierać punkty – tzw. mile i wymieniać je później na bilety lotnicze. To coś podobnego jak żappsy, które po zebraniu odpowiedniej ilości wymienia się m.in. na gratisowe przekąski, tylko w o wiele poważniejszym wydaniu.

Teraz w ramach Miles&More zyski mogą czerpać posiadacze wybranych kart kredytowych banku Pekao. Wystarczy, że robią zakupy i wykonują inne transakcje za pośrednictwem karty. Na koncie klienta po każdej płatności kumulują się tzw. mile. Gdy jest ich wystarczająco dużo, można je wymieniać na bilety lotnicze w LOT oraz na inne benefity m.in. dostęp do fast tracka czy saloniku biznesowego.

Klienci Pekao wymienią mile na bilety. Tak to działa

Pekao umożliwia zbieranie mil już od lutego 2024 roku, jednak teraz ma nową ofertę. W niej w ramach programu Miles&More punkty mogą zbierać obecni i nowi posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem oraz właściciele kart kredytowych bankowości prywatnej – Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite.

W przypadku obecnych posiadaczy rachunków w banku wystarczy, że ci w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24 dołączą swoją kartę do programu Miles & More. Warunki zbierana mil, zależne są od tego, jaką karę mamy. W przypadku Karty z Żubrem możemy zbierać mile w ramach trzech pakietów: Standardowego, Złotego i Platynowego. Przeliczniki zrealizowanych transakcji na mile mogą być różne w każdym przypadku. Czasem na 1 milę składa się 10 zł, innym razem tylko 6 zł. Każdy z dostępnych pakierów może zawierać także swoje specjalne indywidualne usługi np. bezpłatna odprawa czy ubezpieczenia podróży.

By w ciągu roku, zdobyć w Pekao 5 tys. mil należy zapłacić kartą 2500 zł miesięcznie, gdy będzie to 5 tys. zł, otrzymamy 10 tys. mil. Bank Pekao poinformował, że bilet do Barcelony, Londynu czy Paryża ma być dostępny po zdobyciu 10 tys. mil. Z kolei za Stambuł czy Tokio zapłacimy od 15 tys. do 35 tys. mil. Mowa tu o cenach promocyjnych w ramach akcji „Najmilszy Poniedziałek”. Z regulaminu wynika, że program Pekao z Miles&More trwa – póki co – do 30 czerwca 2026 roku. Koniecznie pamiętajmy też o tym, że niezależnie od obrotów na karcie, miesięcznie możemy otrzymać maksymalnie 5 tysięcy mil.

