800+ nie dla każdego. Zmiana obejmie głównie niektórych Ukraińców

Co do zasady 800+ przysługuje każdemu niepełnoletniemu dziecku do ukończenia 18. Roku życia (na innych zasadach jest przyznawane dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami). W piątek 7 czerwca prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

800+ i Dobry start po nowelizacji

Wprowadza ona kilka zmian i łączy pobieranie przez rodziców 800+ z tym, czy dziecko realizuje obowiązek szkolny w polskiej szkole. Może on przebiegać na dowolnym poziomie: obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

obowiązek szkolny,

obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Wyjątkiem są maluchy, które są za małe na przedszkole. Żłobki nie są obowiązkowe, więc pieniądze będą wypłacane niezależnie od tego, czy takie dzieci pozostają w domu czy uczęszczają do instytucji.

Na tej samej zasadzie będzie wypłacane 300 zł w ramach programu Dobry start.

Zmiany nie będą obowiązywały od razu, bo nowy okres świadczeniowy dla 800+ już się rozpoczął, a prawo nie działa wstecz. Powiązanie obowiązku szkolnego z wypłacaniem świadczeń będzie obowiązywało od 1 czerwca 2025 roku.

Rząd chce zachęcić uczniów z Ukrainy do naszych szkół

Znowelizowane przepisy mają przekonać rodziców z zagranicy do posyłania dzieci do polskich szkół, bo część z nich uczy się online w szkołach w Ukrainie. O jakiej liczbie mówimy?Podczas konferencji poświęconej nowym rozwiązaniom prawnym dotyczącym uczniów z Ukrainy w polskich szkołach, wiceminister edukacji Joanna Mucha powiedziała, że od 24 lutego 2022 r., w ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny w Ukrainie, do Polski przybyły 3 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 43 proc. to były dzieci do 17. roku życia.

– Nie wiemy dokładnie, ile spośród nich zostało w Polsce, ale wiemy, że w polskich szkołach spośród grupy uchodźców, którzy przybyli do nas po napaści Rosji na Ukrainę, nadal uczy się 145 tys. ukraińskich dzieci i 34 tys. w polskich przedszkolach – podała.

Ukraina wraca do nauki stacjonarnej

Mucha zaznaczyła, że wiele, najczęściej matek, ale też rodziców nie wysłało dzieci do polskiej szkoły. Często powodem takiej decyzji – dodała – było przekonanie, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy. Czas jednak płynie, a rodziny nadal mieszkają w Polsce i wiążą plany na przyszłość z naszym krajem.

– Zaprosimy te dzieci do polskiej szkoły. Od 1 września będzie je obowiązywał obowiązek szkolny, będą chodziły do polskich szkół – powiedziała Mucha.

Z obowiązku szkolnego będą wyłączeni ci uczniowie, którzy jesienią poszliby do klasy maturalnej. – Uznaliśmy, że (...) nie mają szansy, by nauczyć się całej polskiej kultury, całej polskiej literatury i historii w ciągu jednego roku – wyjaśniła Mucha.

Zapewniła, że MEN będzie pomagać stronie ukraińskiej w przeprowadzeniu matur dla nich. Dodała, że proces wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci z Ukrainy został uzgodniony ze stroną ukraińską. Sama Ukraina odchodzi zresztą od nauczania zdalnego. „Mam głębokie przekonanie, że i ze strony rządu ukraińskiego i ze strony społeczności ukraińskiej nasz program znajdzie pełne zrozumienie” – zapewniła.

