Za jazdę w okularach przeciwsłonecznych możesz dostać mandat. Do 25 tys. zł

Wakacje sprzyjają wycieczkom i beztrosce. Nie wolno jednak zbyt mocno ulegać wakacyjnemu luzowi, bo możemy za to słono zapłacić. I to dosłownie – za złamanie przepisów w wielu krajach grożą bardzo wysokie mandaty. Szczególnie wrażliwi powinni być kierowcy, którzy nie wyjeżdżają często za granicę i nie znają norm obowiązujących w danym miejscu.

Mandat za prowadzenie auta w okularach przeciwsłonecznych

Prowadzenie auta w okularach przeciwsłonecznych może zagrozić bezpieczeństwu na jezdni i ściągnąć na nas wysokie kary. Tak wysokie, że w Polsce możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, jaki mandat grozi za złamanie przepisów.

Normy prawne w Wielkiej Brytanii dopuszczają jazdę w okularach przeciwsłonecznych jedynie do odpowiedniego stopnia zaciemnienia szkieł. Maksymalny stopień zaciemnienia wynosi cztery i nie wolno go przekraczać, co może być zaskakujące dla Polaków, bo u nas nie ma takich zasad. Nie można jednak nosić nawet okularów o stopniu zaciemnienia cztery w określonych przepisami warunkach, m.in. w nocy czy przy słabiej widoczności na drodze.

25 tys. zł mandatu za jazdę w okularach przeciwsłonecznych i kłótnię

W Wielkiej Brytanii kierowca może otrzymać 100 funtów mandatu (ok. 500 zł) za jazdę w okularach przeciwsłonecznych przy złych warunkach atmosferycznych, we mgle, deszczu czy w nocy. Jeśli jednak kierowca będzie dyskutował z policjantem i nie przyjmie mandatu, kara może wzrosnąć. Kwotą maksymalną jest tutaj 5 tys. funtów, a więc prawie 25 tys. zł. Lepiej zatem powstrzymać język na wodzy i nie kłócić się z funkcjonariuszem.

