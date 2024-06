UOKiK kontra Travelist.pl. Poszkodowani otrzymają rekompensaty

Travelist.pl to znany serwis związany z tematyką podróżniczą. Swoim użytkownikom przedstawia on m.in. oferty komfortowych hoteli na wakacje i wyjazdy w innym sezonie. Umożliwia też rezerwację atrakcji, transportu oraz innych usług i produktów turystycznych. Na platformie wystarczy wpisać, gdzie i kiedy chcemy jechać, a natychmiast otrzymujemy szereg podpowiedzi i propozycji w korzystnych cenach. Niestety jakiś czas temu użytkownicy zaczęli się skarżyć na niezrozumiałe prezentowanie ważnych informacji. Sprawie przyjrzał się UOKiK, a teraz firma poniesie konsekwencje.

UOKiK kontra Travelist.pl

„Serwis Travelist.pl nie określał w widocznym miejscu, że prezentuje oferty pochodzące od przedsiębiorców, przez co informacje te mogły być niezrozumiałe dla użytkowników” – przekazano w komunikacie UOKiK. Urząd zobowiązał serwis do zmiany miejsca publikacji tych informacji.

Zwrócono uwagę na to, że konsument zawierający jakąkolwiek umowę przez internet powinien wiedzieć, czy kupuje coś od przedsiębiorcy oraz za co odpowiada sprzedający, a za co internetowa platforma handlowa. Takich informacji miało niestety brakować lub były trudno dostępne. Urząd wykazał, że Travelist.pl nie określał bezpośrednio i w widocznym miejscu, że prezentuje oferty pochodzące od przedsiębiorców. Nie było też informacji o tym, jak podzielone są obowiązki związane z realizacją umowy między platformą a wystawiającym ofertę. UOKiK zauważył, że internauci mogli czuć się wprowadzani w błąd.

„Są to informacje wymagane przez dyrektywę Omnibus, które pozwalają konsumentom ustalić przysługujące im prawa oraz np. sprawdzić do kogo powinni się zwrócić w przypadku reklamacji czy problemów z dokonaniem płatności” – wskazywano w komunikacie.

Tyle dostaną od Travelist.pl osoby poszkodowane

Po tym, jak UOKiK zajął się sprawą, okazuje się, że osoby, które zgłosiły reklamację dotyczącą działań Travelist.pl, mają dostać po 50 zł do wykorzystania na platformie. Ci, którzy nie złożyli jeszcze reklamacji, mogą zrobić to w czasie 30 dni od momentu, w którym serwis indywidualnie poinformuje ich o podjętej przez urząd decyzji.

Ponadto UOKiK zobowiązał spółkę Travelist do zmiany miejsca publikacji i treści komunikatów przekazywanych w serwisie, w taki sposób, aby użytkownicy mogli do nich trafić w bardziej intuicyjny sposób z poziomu strony głównej.

„Aktualnie spółka wskazuje już bezpośrednio, że prezentowane oferty pochodzą od przedsiębiorców, którzy są stroną umowy i są odpowiedzialni za jej wykonanie. Platforma odpowiada z kolei za funkcjonalność serwisu Travelist.pl, w tym możliwość dokonywania rezerwacji i płatności oraz wystawiania opinii w serwisie” – wytłumaczono w komunikacie.

