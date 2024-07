Kontrole w domach Polaków. Rekordzista musiał zapłacić fiskusowi 147 tys. zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba, która posiada odbiornik radiowy lub/i telewizyjny, powinna płacić abonament RTV. Obecnie stawki wynoszą 8,7 zł za samo radio oraz 27,3 zł za telewizor bądź telewizor i radio. Opłata powinna zostać wniesiona do 25. dnia każdego miesiąca.

Z płacenia abonamentu zwolnione są m.in. osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bezrobotni oraz seniorzy powyżej 75. roku życia. Pobieraniem opłaty zajmuje się Poczta Polska.

Kontrole u Polaków. Można słono zapłacić

Wiele osób nie płaci abonamentu RTV, co może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Jeśli zarejestrujemy odbiornik i nie wniesiemy opłat, zapłacimy karę. Poczta Polska ma prawo przeprowadzać kontrole, których celem jest zweryfikowanie, czy odbiorca, który zarejestrował swoje urządzenia, wywiązuje się z płacenia abonamentu. Jeżeli tego nie robi, czeka go kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. Zadaniem kontrolera jest sprawdzenie, czy dana osoba posiada odbiorniki radiowe lub telewizyjne, czy są one zarejestrowane oraz przede wszystkim, czy ich używa.

W przypadku zaległości Poczta Polska wysyła upomnienia a jeśli opłata nadal nie zostanie uiszczona, wówczas istnieje możliwość wystawienia tytułu wykonawczego, w efekcie czego urząd skarbowy będzie mógł egzekwować zadłużenie poprzez pobranie należnych środków z konta dłużnika.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

Z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że od początku roku do maja z tytułu zaległości opłat abonamentowych wyegzekwowano 11 mln 331 tys. złotych. Najwyższa kara na podstawie jednego tytułu wykonawczego wyniosła 120 tys. złotych. Jednocześnie urzędy skarbowe wyegzekwowały także 974 tys. złotych dotyczących kar za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Najwyższa kara wyniosła aż 147 tys. złotych.

W 2023 roku rekordzista musiał zapłacić aż 187 tys. złotych w związku z niepłaceniem abonamentu RTV. Resort finansów podkreślił, że tak wysokie kary dotyczą zazwyczaj przedsiębiorstw, które posiadają znacznie więcej, niż jeden odbiornik.

