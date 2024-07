Po tych studiach zarobisz nawet 24 tys. zł. Oto najlepiej płatne kierunki w Polsce

Baza Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) dostarcza danych dotyczących m.in. wynagrodzeń absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu studiów. Podane wynagrodzenia obejmują kwoty brutto ze wszystkich źródeł dochodu. Mediana zarobków, która dzieli absolwentów na dwie grupy – połowę zarabiającą więcej i połowę mniej – jest kluczowym wskaźnikiem tej analizy.

Zarobki absolwentów kierunków ścisłych

Wśród kierunków ścisłych i przyrodniczych, prym wiedzie informatyka w różnych formach, od stosowanej po analityczną. W pierwszej dziesiątce najlepiej płatnych kierunków w tej kategorii dominują wyłącznie specjalizacje informatyczne.

Ranking zarobków absolwentów różnych uczelni wyraźnie pokazuje, że informatyka jest jednym z najbardziej opłacalnych kierunków. Na szczycie listy znajduje się Uniwersytet Wrocławski, którego absolwenci informatyki osiągają średnie wynagrodzenie w wysokości 15 912,52 zł.

Drugie miejsce zajmuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie specjaliści z informatyki stosowanej zarabiają średnio 13 697,51 zł, a zaraz za nimi plasują się absolwenci informatyki analitycznej z tej samej uczelni, z wynagrodzeniem 13 322,65 zł. Uniwersytet Gdański również wypada dobrze, z absolwentami informatyki zarabiającymi 13 144,77 zł. Na piątym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski z zarobkami 12 786,04 zł.

Wynagrodzenia po studiach inżynieryjno-technicznych

Podobny trend obserwujemy w przypadku kierunków inżynieryjno-technicznych, gdzie również przeważają studia informatyczne. Choć zestawienie obejmuje także inne specjalizacje, to informatyka jest zdecydowanie dominującym kierunkiem zapewniającym wysokie zarobki tuż po ukończeniu studiów, z Politechniką Gdańską na czele. Absolwenci Informatyki z tej uczelni mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 14 929,84 zł.

Tuż za nimi plasują się specjaliści z Politechniki Warszawskiej, którzy ukończyli Informatykę Stosowaną, osiągając średnio 14 719,60 zł. Na trzecim miejscu również znajdują się absolwenci Informatyki z Politechniki Warszawskiej z zarobkami wynoszącymi 13 931,64 zł. W czołówce, choć nieco niżej, jest kierunek Mikroelektronika w technice i medycynie z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oferujący przeciętne wynagrodzenie rzędu 13 661,98 zł. Z kolei Informatyka na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zapewnia średnio 13 600,99 zł.

Absolutny rekordzista

Najbardziej rekordowe zarobki spośród wszystkich uczelni i kierunków w Polsce osiągają absolwenci kierunku Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnie wynagrodzenie w tej grupie wynosi imponujące 24 133,06 zł, co znacząco przewyższa zarobki na innych kierunkach, w tym także na popularnej i dobrze płatnej informatyce.

Ten wynik pokazuje, że specjalistyczne studia z zakresu zarządzania mogą otworzyć drzwi do wyjątkowo lukratywnych stanowisk i umożliwić szybkie osiągnięcie wysokich zarobków w karierze zawodowej.

