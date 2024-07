Renta wdowia. Sejm zagłosował za sprawą, która może dotyczyć 2 mln osób

Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie tzw. wdowiej renty. To rozwiązanie, które zakłada, że owdowiała osoba może łącznie pobierać swoje świadczenie oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Wdowia renta – zaczęło się od projektu obywatelskiego

Obecnie w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego z nich. Dlatego po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym. Stawia to w bardzo trudnej sytuacji osoby starsze, którym nagle z domowego budżetu ubyła połowa wpływów (emerytura zmarłego małżonka), a rachunki związane z utrzymaniem domu przecież nie spadły.

Impulsem do zajęcia się zmianą przepisów był obywatelski projekt, który powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji, w tym Porozumienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego oraz z udziałem Lewicy. Pod tym rozwiązaniem podpisało się ponad 200 tys. obywateli.

W piątek posłowie przyjęli w trzecim czytaniu projekt ustawy. Prawo do renty będzie miała osoba, która była we wspólności małżeńskiej w dniu śmierci małżonka, osiągnęła wiek emerytalny, a małżonek zmarł w ciągu nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego. Jeśli wdowiec czy wdowa pobierająca już rentę wstąpi w nowy związek małżeński, wypłata świadczeń ustanie z dniem poprzedzającym zawarcie tego związku.

Etapy zmian

Renta wdowia w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. wyniesie 15 proc. (będzie można wziąć 15 proc. świadczenia zmarłego małżonka obok własnego świadczenia lub 15 proc. własnego i 100 proc. zmarłego małżonka). Z kolei od 1 stycznia 2027 r. będzie to docelowa wartość 25 proc. W projekcie obywatelskim jest to 50 proc.

Wnioski o wypłatę renty wdowiej będzie można składać od 1 stycznia 2025 roku, z tym że wypłaty ruszą od lipca 2025 r.

Szef rządu, pytany o źródła finansowania renty wdowiej wskazał, że „według różnych szacunków projekt ten będzie kosztował od 13 do 25 mld złotych”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że jest ok. 600 tys. osób, które pobierają emeryturę i mają zawieszone renty rodzinne. Teraz będą mogli ubiegać się o rentę wdowią.

Nowela trafi teraz do Senatu.

