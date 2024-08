Renta chorobowa. Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które zostały uznane przez lekarza za częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy zarobkowej. W takiej sytuacji mogą otrzymać świadczenie, które ułatwi im egzystencję w tym trudnym czasie. Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać rentę chorobową?

Komu przysługuje renta chorobowa?

Renta chorobowa to potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest to świadczenie pieniężne przyznawane tylko tym osobom, które częściowo lub całkowicie utraciły zdrowie i które nie są w stanie podjąć się pracy zarobkowej. Jeśli badania i zgromadzona dokumentacja medyczna wskazują na brak szans odzyskania dobrej kondycji zdrowotnej, chory może starać się o przyznanie renty, która umożliwi mu egzystencję.

Na ile czasu można dostać rentę chorobową?

Rentę chorobową można uzyskać maksymalnie na okres 5 lat. Nie ma możliwości wydłużenia tego okresu z jednym wyjątkiem – jeśli rokowania nie wskazują powrotu do zdrowia, wtedy świadczenie może być wypłacane dłużej.

Jeśli osoba, która wnioskuje o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jest w wieku przedemerytalnym, może starać się uzyskać świadczenie aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać rentę chorobową?

O rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ubiegać się osoby, które:

zostały uznane za całkowicie niezdolną do pracy,

spełniają warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego stosownie do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy

legitymują się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym

Ile wynosi renta chorobowa?

Od 1 marca 2024 najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1780,96 zł miesięcznie. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 1335,72 zł miesięcznie.

