1800 zł dla ponad miliona osób. ZUS podał terminy wypłat

Czternaste emerytury budzą wśród seniorów wielkie emocje. Nic dziwnego – to dodatkowe świadczenie pieniężne, które może znacząco poprawić ich sytuację finansową. Czternastki nie należą się wszystkim emerytom, a jedynie tym, którzy mieszczą się w progach dochodowych. Ile wynoszą i kiedy można spodziewać się przelewu od ZUS-u?

Dla kogo czternaste emerytury?

Czternaste emerytury przyznawane są seniorom od 2021 roku, ale dopiero dwa lata później zostały na stałe wpisane w harmonogram wypłat. Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów może znacząco poprawić ich sytuację finansową, umożliwić zakup leków, opału na zimę, niezbędnych przedmiotów do mieszkania. Seniorzy cieszą się na myśl o dodatkowej wypłacie, mimo że nie będzie ona wysoka.

Czternasta emerytura wynosi 1780,96 zł brutto dla seniorów, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli przekracza, kwota czternastki jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Czy trzeba składać wniosek o czternastkę?

„Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków. Osoby uprawnione otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym” – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Kiedy ZUS wypłaci czternaste emerytury?

Pierwsze czternastki trafią na konto emerytów i rencistów już w piątek 6 września. W tym dniu przelewy otrzyma ponad milion osób. Pozostali mogą liczyć na wypłaty w innych terminach – to te same dni, w które ZUS wypłata emerytury. Łącznie do wypłaty czternastych emerytur uprawnionych jest ponad 8 milionów ludzi.

