Druga waloryzacja emerytur. Niby wola jest, ale rząd coś przeoczył

Resort rodziny chciałby wprowadzić do polskiego porządku prawnego drugą waloryzację emerytur. Do dwukrotnego ustawowego podnoszenia świadczeń dochodziłoby, gdy inflacja w pierwszych sześciu miesiącach roku przekroczy 5 proc. „Fakt” zauważa, że z prognoz rządu wynika, że w przyszłym roku ceny mogą rosnąć mocniej niż w tym, więc próg 5 proc. zostanie przekroczony. Nie przełoży się to jednak na korzyści dla emerytów i rencistów, bo wciąż nie ma przepisów, które pozwalałyby na przeprowadzenie drugiej waloryzacji.

Druga waloryzacja emerytur

Nawet gdyby prace ustawowe przyspieszyły, to jest też drugi problem: w projekcie budżetu na 2025 r. nie uwzględniono pieniędzy drugą waloryzację. Na marcową waloryzację, która wyniesie co najmniej 5,52 proc., zaplanowano 24 mld zł, na trzynastki i czternastki – 31 mld zł. Tymczasem koszt drugiej podwyżki świadczeń to ponad 8,5 mld zł rocznie – wylicza dziennik.

Druga waloryzacja to więc obietnica, którą w najbliższym czasie trudno będzie zrealizować. Tym bardziej że nie wystarczy napisać ustawy i jej przegłosować: potrzeba jeszcze przygotować cały aparat, który ma służyć do wypłacania wyższego świadczenia. Tymczasem jeszcze w pierwszym półroczu pojawiły się głosy polityków Lewicy, że druga waloryzacja mogłaby zostać wprowadzona już w 2024 roku (!). Choć niska inflacja sprawiła, że drugiej wypłaty i tak by w praktyce nie doszło, to ZUS poczuł, że musi rządzącym przypomnieć, że nie da się jedną wajchą wdrożyć nowego mechanizmu z dnia na dzień. Emerytury i renty trzeba przeliczyć, wprowadzić nowe komendy do systemów teleinformatycznych – a to wszystko zajmuje czas.

„Zakład potrzebuje około sześciu miesięcy na modyfikacje systemów informatycznych dotyczące waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia przetargu publicznego na umowę wykonawczą z umów ramowych dla KSI (kompleksowy system informatyczny). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że możliwe jest skrócenie tego czasu w przypadku pilnych projektów legislacyjnych, jednak w tej konkretnej sytuacji okres na przygotowanie systemów do ewentualnej wypłaty zwaloryzowanych świadczeń od września 2024 r. nie jest dostateczny" – napisał Zakład w piśmie skierowanym do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

