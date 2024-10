Nie będzie obniżki stóp procentowych. Kiepskie wieści dla kredytobiorców

Ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w październiku 2023 r. Od tego czasu stopy stoją w miejscu i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić. Mimo że ekonomiści prognozowali dalsze stopniowe obniżki stóp, prezes NBP Adam Glapiński oznajmił, że stopy procentowe pozostaną stabilne do końca roku.

Nie będzie obniżki stóp procentowych

Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 4,9 proc. Według prognoz do końca roku będzie utrzymywała się na poziomie 5 procent, a na początku nowego roku podskoczy. Wciąż jednak rosną ceny usług, a także opłaty. Specjaliści uważają, że częściowo jest to pokłosie znaczącego wzrostu płac. W budżecie na 2025 rok rząd zakontraktował również duże kwoty na politykę socjalną, co także może być czynnikiem napędzającym inflację.

Te wszystkie powody sprawiają, że Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych. To nie jest dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy oczekiwali dalszego stopniowego spadku stóp procentowych. Taka decyzja RPP może wprawić w rozczarowanie, zwłaszcza że u naszych południowych sąsiadów w Czechach od dłuższego czasu stopy procentowe maleją. Na obniżki stóp zdecydowali się także m.in. Bank Anglii czy Szwajcarski Bank Narodowy.

