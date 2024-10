Rachunki za prąd pójdą w górę. Poznaj szczegóły nowej opłaty

W 2025 roku wielu odbiorców energii elektrycznej w Polsce odczuje wzrost kosztów za prąd, spowodowany wprowadzeniem nowej opłaty mocowej. Gospodarstwa domowe, które zużywają rocznie od 1200 do 2800 kWh, będą zobowiązane do płacenia dodatkowych 11,44 zł netto miesięcznie, co będzie miało wpływ na rachunki od stycznia 2025 roku.

Co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa to składnik rachunku za prąd, który służy pokryciu kosztów utrzymania rezerw mocy przez dostawców energii. Mówiąc wprost, jest to opłata, która zapewnia, że zawsze będzie dostępna wystarczająca ilość energii, nawet podczas dużego zapotrzebowania. Mechanizm ten został wprowadzony w 2021 roku na mocy ustawy o rynku mocy z 2017 roku. Jej głównym celem jest zapewnienie stabilności dostaw energii, zwłaszcza w momentach szczytowego zużycia.

Nowa stawka opłaty mocowej, która wejdzie w życie w 2025 roku, została ustalona na podstawie aukcji na kontrakty mocowe, a także kosztów wynikających z wcześniejszych zobowiązań oraz obserwowanego spadku zużycia energii o 9% w wybranych godzinach. URE (Urząd Regulacji Energetyki) wyjaśnia, że opłata ta dotyczy głównie gospodarstw domowych oraz małych firm, które zużywają energię w zakresie od 1200 do 2800 kWh rocznie.

Różne stawki opłaty mocowej

W zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, stawki opłaty mocowej będą różnicowane. Dla gospodarstw domowych oraz małych firm (grupy taryfowe G i C1) opłata wyniesie 11,44 zł netto miesięcznie. Odbiorcy, którzy zużywają więcej energii i których opłata nie jest ryczałtowa, zapłacą w zależności od zużycia w wybranych godzinach. W 2025 roku stawka wyniesie 0,1412 zł za każdą kilowatogodzinę, co stanowi wzrost o około 0,015 zł/kWh w stosunku do roku 2024. Zmiana ta będzie szczególnie odczuwalna przez firmy przemysłowe oraz duże przedsiębiorstwa.

Dla większych odbiorców, wysokość opłaty mocowej zależy od tego, jak ich profil zużycia energii różni się między godzinami szczytowego i niskiego zapotrzebowania. Zostały one podzielone na cztery grupy w zależności od tej różnicy, a współczynniki, które wpływają na stawkę opłaty, wahają się od 0,17 do 1,0. Im bardziej przewidywalne zużycie energii, tym niższa opłata.

Koszty związane z rynkiem mocy

Program wsparcia mocy, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, będzie obowiązywał do 2047 roku. Koszty jego funkcjonowania rosną – w 2024 roku wyniosły 6,1 miliarda złotych, co jest wzrostem w porównaniu do 5,3 miliarda złotych w roku poprzednim. Aukcje na obowiązki mocowe na 2025 rok oszacowano na wartość przekraczającą 6,4 miliarda złotych.

