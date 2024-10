Właściciele kominków mogą zapłacić wysokie kary. Wszystko przez nowe regulacje

Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy, które mają wyeliminować źródła ogrzewania niespełniające nowych norm. Aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji UE wprowadziła tzw. ustawy antysmogowe. Dotyczą one wszystkich źródeł ciepła, nie tylko pieców na węgiel, ale i kominków.

Właściciele kominków mogą zapłacić mandat

Po wprowadzeniu nowych przepisów właściciele kominków mają obowiązek dostosować je do nowych norm. To oznacza, że kominki te powinny zostać wyposażone w filtry ograniczające emisję szkodliwych substancji, a jeśli jest to niemożliwe, wymienione na nowe modele. Jeśli właściciele nie dostosują się do tego obowiązku, mogą zostać ukarani.

Ile kosztuje wymiana kominka?

Modernizacja kominka i dostosowanie go do nowych norm antysmogowych niestety nie jest najtańsze. Drogie są nie tylko same kominki, ale i filtry, których ceny mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Dużo trzeba zapłacić również za nowy piec. Ceny pieców są uzależnione od metrażu domu i od paliwa. Rozpoczynają się od kilku tysięcy złotych.

Jaki mandat za niedostosowanie kominka do nowych przepisów?

Jak pisze gazetaprawna.pl, mandaty zaczynają się od 500 zł, ale mogą sięgać nawet 5 tys. zł. Jest to uzależnione od regionu kraju, bo poszczególne województwa wprowadziły różne przepisy antysmogowe. Różnią się również terminy, w których właściciele pieców oraz kominków powinni dostosować źródła ciepła do nowych przepisów UE. W niektórych województwach piece już powinny być modernizowane, a w innych mieszkańcy dostali na to więcej czasu – np. w Małopolsce termin upłynie dopiero w 2026 r.

