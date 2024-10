Nie rób tego w lesie. Nawet 5 tys. zł kary

Sezon grzybowy w pełni. Polacy masowo odwiedzają lasy w poszukiwaniu najdorodniejszych okazów. Wycieczka w leśne knieje zajmuje zwykle kilka godzin, więc na pewno każdy będzie miał później przy sobie mniej bądź więcej śmieci. Należy wcześniej o tym pomyśleć i wziąć ze sobą jakiś worek, gdyż śmiecenie w lesie to naprawdę fatalne zachowanie. Szkodzimy zarówno środowisku, jak i naszemu portfelowi, bo narażamy się na mandat.

Jaki mandat za śmiecenie w lesie?

Mandat karny za zaśmiecanie wynosi zazwyczaj od 500 zł do 5000 zł, w zależności od sytuacji. Jak informuje Nadleśnictwo Oleśnica Śląska, "za zaśmiecanie lasu może być nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za zbieg dwóch wykroczeń np.: (nielegalny wjazd i parkowanie na terenach leśnych plus zaśmiecenie lasu). Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu to może być wymierzona kara grzywny do 5000 zł.

W skrajnych przypadkach, np. w sytuacji składowania dużej ilości odpadów lub odpadów niebezpiecznych, grzywna może być wyższa.

Kto może wystawić mandat?

Jeśli zostaniemy przyłapani na śmieceniu w lesie, różne służby mogą nas ukarać mandatami. Poniżej prezentujemy ich listę. Warto też pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach i w lasach są kamery monitoringu, więc możemy zostać przyłapani na gorącym uczynku.

Straż Leśna – jest to specjalna jednostka odpowiedzialna za nadzór nad lasami, która ma prawo nakładać mandaty za naruszenia przepisów, w tym za zaśmiecanie. Policja – również ma uprawnienia do wystawiania mandatów za śmiecenie w lesie. Straż Miejska lub Gminna – jeśli zaśmiecanie ma miejsce na terenach leżących w obrębie miasta lub gminy, strażnicy mogą interweniować i ukarać osoby odpowiedzialne. Inspekcja Ochrony Środowiska – w przypadku większych naruszeń, zwłaszcza związanych z nielegalnym składowaniem odpadów, mogą być zaangażowane inne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska.

