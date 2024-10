Twój pociąg się spóźnił? Sprawdź, jak uzyskać rekompensatę

Podróże pociągami, choć bardziej ekologiczne niż podróże samochodowe czy lotnicze, często wiążą się z nieprzewidzianymi opóźnieniami. Takie sytuacje potrafią zniweczyć plany, szczególnie jeśli mamy w planach dalsze przesiadki lub inne formy transportu. Czy w takich przypadkach przysługuje rekompensata? Jeśli tak, jakie są zasady jej uzyskania?

Opóźnienie pociągu – kiedy należy się rekompensata?

Podstawą do ubiegania się o rekompensatę za opóźniony pociąg jest unijne rozporządzenie nr 2021/782, które precyzuje prawa pasażerów podróżujących koleją. Zgodnie z tym dokumentem, pasażer ma prawo do odszkodowania, jeśli jego pociąg dotarł do stacji końcowej co najmniej 60 minut po zaplanowanym czasie. Ważne jednak, że przepisy te obejmują tylko pociągi krajowe o charakterze dalekobieżnym oraz połączenia międzynarodowe w obrębie Unii Europejskiej. W Polsce rekompensaty mogą dotyczyć podróży z przewoźnikami takimi jak Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) i ŁKA Sprinter (ŁS).

Należy zaznaczyć, że opóźnienia wynikające z wydarzeń mających miejsce poza granicami UE nie są brane pod uwagę, a przewoźnik nie musi wtedy wypłacać odszkodowania.

Jakie kwoty rekompensat obowiązują?

Wysokość rekompensaty zależy od długości opóźnienia:

25 proc. ceny biletu przysługuje, gdy opóźnienie wynosi od 60 do 119 minut.

50 proc. ceny biletu przyznawane jest, gdy pociąg przyjedzie co najmniej 120 minut później.

Pasażerowie zazwyczaj otrzymują rekompensatę w formie bonu, którym mogą opłacić kolejne podróże, ale mają prawo do otrzymania zwrotu w gotówce, jeśli zaznaczą taką opcję we wniosku. Istnieje również minimalny próg kwoty, od której przewoźnik ma obowiązek wypłaty rekompensaty – nie może on jednak być wyższy niż 4 euro.

Procedura ubiegania się o rekompensatę

Aby uzyskać rekompensatę, należy złożyć wniosek do przewoźnika, co można zrobić na kilka sposobów: przez internet, pocztą lub bezpośrednio w kasie biletowej. We wniosku trzeba podać numer pociągu, datę przejazdu, nazwę stacji oraz dane osobowe, a także wybrać preferowaną formę rekompensaty (bon, przelew bankowy lub przekaz pocztowy). Konieczne jest również dołączenie oryginału biletu.

Czas na złożenie wniosku zależy od regulaminu przewoźnika, ale zazwyczaj pasażerowie mają na to określony termin od daty przejazdu. Przewoźnik sam sprawdza opóźnienie w systemie, więc nie trzeba dołączać dodatkowych dokumentów potwierdzających. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 30 dni.

W jakich przypadkach rekompensata nie przysługuje?

Mimo dużego opóźnienia, istnieją sytuacje, w których przewoźnik ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Dotyczy to m.in.:

Nadzwyczajnych okoliczności, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, katastrofy naturalne czy kryzysy zdrowotne, których skutkom przewoźnik nie mógł zapobiec.

Winnych działań pasażera, które przyczyniły się do opóźnienia.

Sytuacji wynikających z działań osób trzecich, takich jak akty terroryzmu, kradzieże infrastruktury kolejowej czy wypadki z udziałem osób na torach.

Rekompensata nie przysługuje również za opóźnienia w przypadku pociągów miejskich, podmiejskich oraz regionalnych.

