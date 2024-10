Nowe wsparcie finansowe dla seniorów. Można dostać dodatkowe 2333 zł

Rząd przygotowuje kolejne wsparcie finansowe dla seniorów, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie nawet 2333 zł na osobę. Wkrótce powinny zostać ujawnione szczegóły dotyczące bonu senioralnego, który ma zostać wprowadzony jako część obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Jednakże nie wszyscy seniorzy będą mogli skorzystać z tego świadczenia, ponieważ zostanie wprowadzone kryterium dochodowe.

Bon senioralny jest skierowany do osób starszych, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Głównym celem tej inicjatywy jest umożliwienie członkom rodzin seniorów podjęcia pracy dzięki wsparciu opiekunów, którzy zajmą się ich bliskimi. Projekt ustawy w tej sprawie ma być przedstawiony wkrótce, a pierwsze wypłaty mogą rozpocząć się już w 2026 roku.

Bon senioralny dla emerytów

Wartość bonu senioralnego ma być wyższa niż początkowo zakładano. Pierwotnie planowano, że wyniesie on 2150 zł, jednak obecnie przewiduje się, że kwota ta wzrośnie do 2333 zł, co stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia. Wypłaty bonu mają być finansowane z funduszy pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, jeśli program zostanie wdrożony w przyszłym roku.

Niestety, nie każdy senior będzie mógł otrzymać bon senioralny. Kryterium dochodowe będzie brane pod uwagę zarówno w przypadku samego seniora, jak i jego rodziny. Pierwotne założenia zakładały, że ze wsparcia skorzystają osoby z emeryturą nieprzekraczającą 5000 zł brutto. Jednakże w nowym projekcie ustawy może nastąpić zmiana tej kwoty.

Dochody rodzin seniorów również będą kluczowe. W przypadku gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, co w 2025 roku wynosiłoby 9200 zł. W gospodarstwach wieloosobowych natomiast limit ten wyniesie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, co obecnie wynosiłoby 13 800 zł. Te kwoty mogą jednak ulec zmianie w trakcie konsultacji społecznych.

Wsparcie będzie dostępne dla osób powyżej 75. roku życia, a jego wysokość może być różna, zależnie od liczby godzin, które opiekun spędza z seniorem. Co ważne, pieniądze z bonu będą wypłacane bezpośrednio do ręki, a nie na konto.

Zadaniem gminnych samorządów będzie organizacja usług opiekuńczych dla seniorów. Będą one mogły samodzielnie realizować tę pomoc, bądź zlecić to zadanie organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej lub lokalnym firmom. Według szacunków, programem zostanie objętych ponad 535 tysięcy seniorów, a wniosek o bon senioralny będą składali członkowie rodziny we współpracy z seniorem.

