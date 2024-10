Polacy rzucili się na „babciowe". Mamy najnowsze dane

1 października uruchomiono program „Aktywny rodzic", znany również pod nazwą „babciowe". W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,



„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,



„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka. Jak czytamy na stronie gov.pl, wysokość wsparcia nie może być wyższa niż opłata, jaką ponosi rodzic za pobyt dziecka w instytucji / u opiekuna.



„Babciowe". Ta opcja cieszy się największym zainteresowaniem

Z danych przekazanych „Wprost" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że właśnie ta ostatnia opcja cieszy się największym zainteresowaniem. Po 10 dniach od uruchomienia świadczenia, złożono 144 182 wniosków na 146 540 dzieci (stan na 10 października na godz. 8.00). Znacznie mniej wniosków dotyczy „Aktywnie w domu" (66 839 wniosków na 67 913 dzieci) i „Aktywni rodzice w pracy” (74 943 wniosków na 76 240 dzieci).

– Łączna liczba – 285 964 wniosków na 290 693 dzieci – podaje nam biuro prasowe resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Liczba wniosków ws. babciowego z dnia na dzień rośnie. 8 października, czyli tydzień po uruchomieniu programu było ich 270 023 (na 274 456 dzieci), co oznacza, że w ciągu dwóch dni przybyło niemal 16 tys. zgłoszeń. Z rządowych szacunków wynika, że uprawnionych do skorzystania z nowego świadczenia jest ok. 560 tys. rodzin, co oznacza, że dokumenty złożyła już ponad połowa z tych, którym się ono należy.

Wnioski należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Można to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Z danych przekazanych nam przez resort rodziny wynika, że dokumenty są najczęściej składane za pośrednictwem PUE ZUS (210 278 wniosków, co stanowi 73,5 proc.).

Pierwsze wpłaty świadczeń w ramach „babciowego" mają nastąpić na przełomie listopada i grudnia tego roku.

