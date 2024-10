Nowa opłata w dyskontach. Zakupy w Biedronce i w Lidlu będą droższe

Od 2025 roku sklepy, których powierzchnia przekracza 200 metrów kwadratowych będą miały obowiązek wprowadzenia systemu kaucyjnego. Pojawią się w nich automaty do zwrotu butelek, a klienci, którzy będą z nich korzystali, otrzymają kupony rabatowe. Wprowadzenie systemu kaucyjnego jednak przyczyni się do wzrostu cen.

Co to jest opłata kaucyjna?

Opłata kaucyjna będzie związana z nowym systemem kaucyjnym. Obejmie sprzedaż napojów w opakowaniach jednokrotnego użytku. Butelki PET o pojemności do 3 litrów i puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra zostaną objęte kaucją. O jej wysokości decyduje rozporządzenie, którego treść już możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego ma zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i zwiększyć poziom selektywnego zbierania odpadów. Ma też promować dobre nawyki związane z segregowaniem śmieci.

Droższe zakupy

Od 1 stycznia 2025 roku za jednorazowe butelki zapłacimy więcej:

50 groszy za opakowanie o pojemności do 3 litrów

50 groszy za puszki o pojemności do 1 litra

1 zł za szklane butelki o pojemności do 1,5 litra

Klienci będą musieli zapłacić kaucję, ale jeśli zwrócą butelki do automatów, otrzymają jej zwrot. Puste opakowania będzie można oddać także do punktów zbiórek.

Do zwrotu butelek mają być niepotrzebne paragony.

