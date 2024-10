Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 27 października?

Zbliża się długi weekend. W tym roku 1 listopada wypada w piątek, więc wielu z nas przez trzy dni z rzędu nie będzie musiało wykonywać służbowych obowiązków. Czekają nas wtedy wyjazdy na cmentarze i odwiedziny u bliższych lub dalszych krewnych w różnych częściach kraju. W związku z tym, trzeba pomyśleć o zakupach i to tych większych.

Zdarza się, że niedziele wypadające przed świętami lub ważnymi wydarzeniami w kalendarzu są dniami handlowymi. W związku z tym można się zastanawiać, czy 27 października – jako ostatnia niedziela przed Świętem Zmarłych – będzie dniem handlowym. W końcu miliony Polaków planują wtedy zakupy w supermarketach lub centrach handlowych.

Czy dziś jest niedziela handlowa?

Otóż nie. Jeśli zaplanowaliśmy na dziś wycieczkę do centrum handlowego w rodzinnym gronie lub samotny spacer do lokalnego dyskontu, musimy obejść się smakiem. Drzwi będą zamknięte i zakupów nie zrobimy. Plany trzeba odłożyć przynajmniej do poniedziałku, czyli 28 października. Są jednak placówki, które tego dnia mogą prowadzić handel. Poniżej podajemy listę.

kioski



apteki

stacje benzynowe

restauracje



placówki pocztowe



kwiaciarnie



sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach

Niedziele handlowe do końca 2024 r. Kiedy?

W listopadzie miłośnicy niedzielnych wycieczek do centrów handlowych i supermarketów będą musieli obejść się smakiem i znaleźć inne rozrywki. W kalendarzu nie wypadnie bowiem żadna niedziela handlowa. Z kolei w grudniu będą dwie. Mowa o dwóch ostatnich przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 15 grudnia i 22 grudnia. Jak powszechnie wiadomo, grudzień to czas wzmożonego ruchu w praktycznie wszystkich placówkach handlowych. Ustawodawca o tym pomyślał, dlatego restrykcyjne przepisy dotyczące zakazu handlu w siódmy dzień tygodnia nie obowiązują w drugiej połowie grudnia.

