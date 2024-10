Coraz więcej międzynarodowych emerytur. Ilu Polaków się załapało?

Rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń za łączone okresy płacenia składek w Polsce i w Niemczech zajmuje się Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w opolskim oddziale ZUS. PAP poprosił rzecznika ZUS w Opolu Sebastiana Szczurka o informacje o tym, ile wniosków o przyznanie polski-niemieckich emerytur wpłynęło do oddziału w ostatnich miesiącach.

Coraz więcej międzynarodowych emerytur

– W pierwszym półroczu obecnego roku wpłynęło do wydziału ponad 4,6 tysiąca wniosków o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych. Liczba wypłacanych obecnie miesięcznie świadczeń to już 69 tysięcy, z czego aż 52 tysiące to emerytury. Dla porównania: w grudniu 2021 r. opolska placówka ZUS wypłaciła niecałe 59 tys. polsko-niemieckich emerytur i rent, a pod koniec 2020 r. było to 56,9 tys. świadczeń – poinformował Sebastian Szczurek.

Rośnie także liczba świadczeń wypłacanych osobom, które pracowały także w innych państwach. Jest to związane z wejściem Polski do UE i umożliwieniem milionom Polaków podjęcie legalnej pracy poza granicami kraju. Wraz z upływem lat coraz większa grupa Polaków pracujących legalnie w Polsce i poza granicami kraju otrzymuje międzynarodowe emerytury i renty.

– W połowie 2024 roku ZUS w całym kraju wypłacał prawie 359 tysięcy emerytur i rent, których podstawą był kapitał składkowy w Polsce i w innym kraju. Większość świadczeń, bo niemal 264 tysiące trafiała do osób mieszkających w Polsce. Transfery zagraniczne to blisko 95 tysięcy emerytur i rent, z czego 57,5 tysiąca to odbiorcy w 26 krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach należących do EFTA – wyliczał Sebastian Szczurek.

W ostatnich latach Polska podpisała umowy i porozumienia m.in. z USA, Kanadą, Koreą Południową, Australią, Ukrainą, Izraelem, Turcją i Białorusią. Dane ZUS z połowy tego roku wskazują na około 31,5 tys. odbiorców z tych części świata. Nieco ponad 4 tys. świadczeń emerytalno-rentowych ZUS kieruje do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Od czego zależy wysokość emerytury? Lata pracy to nie wszystko

