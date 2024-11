Domowe urządzenia, które zżerają najwięcej prądu. Będziecie zaskoczeni

Rachunki za prąd mogą w ostatnim czasie przyprawiać o ból głowy. Przyglądając się fakturze z kwotą do zapłaty wielu z nas zadaje sobie pytanie: „dlaczego aż tyle?". Rzadziej zastanawiamy się, które urządzenia w naszych domach pochłaniają najwięcej energii. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza serwis zajmujący się energetyką Enerad.pl, który przeprowadził badanie, w którym przykład stanowiła 4-osobowa rodzina korzystająca ze sprzętu elektrycznego w gospodarstwie domowym na zasadach taryfy G11.

Wyniki badania mogą zaskakiwać. Z danych, które przytacza Wirtualna Polska wynika, że to nie pralka, czy zmywarka „zżerają" najwięcej prądu, a kuchenka elektryczna, która wyprzedziła pod tym względem płytę indukcyjną i bojler elektryczny. Zmywarka znalazła się dopiero na piątym miejscu, a pralka nie uplasowała się nawet w pierwszej dziesiątce.

TOP 5 pożeraczy prądu

Niechlubne TOP 5 największych pożeraczy prądu (wraz z kosztami za rok użytkowania) prezentuje się następująco:

Kuchenka elektryczna – 1 480 kWh/rok = 888 zł/rok,

Kuchenka indukcyjna – 1 168 kWh/rok = 700,80 zł/rok,

Bojler elektryczny 120 l – 1 080 kWh/rok = 648 zł/rok,

Czajnik – 292 kWh/rok = 175,20 zł/rok,

Zmywarka – 262 kWh/rok = 157,20 zł/rok.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły: lodówka (252 kWh/rok – 151,20 zł/rok), suszarka do ubrań (235 kWh/rok – 141 zł/rok), oświetlenie (210,24 kWh/rok – 126,14 zł/rok), komputer stacjonarny (189 kWh/rok – 113,40 zł/rok). Na dziesiątym miejscu znalazł się telewizor (177,67 kWh/rok = 106,60 zł/rok).

Znając listę największych pożeraczy prądu łatwiej dokonać analizy swojego zużycia energii i zmienić codzienne nawyki, dzięki czemu jest szansa na obniżenie rachunków za prąd. Z gotowania zrezygnować trudno, ale dla nikogo nie będzie problemem wyłączanie światła w pomieszczeniach w których się nie przebywa, czy wyłączaniu urządzeń z których nie musimy aktualnie korzystać. Warto unikać wkładania do lodówki ciepłych potraw, by nie intensyfikować ich chłodzenia, a gdy uruchamiamy zmywarkę warto naładować ją do pełna, by nie trzeba było robić tego ponownie.

Portal radzi, by wymienić stare żarówki na energooszczędne LED-y. Choć ich początkowy koszt może wydawać się wyższy, szybko da się zauważyć różnicę w miesięcznych wydatkach. Warto też korzystać ze sprzętów o wysokiej klasie energetycznej (kupując lodówkę, zmywarkę, czy pralkę należy wybierać te oznaczone literami A++ lub A+++).

