Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Jedno kryterium ma znaczenie

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które otrzymują osoby pełnoletnie bez pracy. Aby otrzymać zasiłek, trzeba zarejstrować się w Urzędzie Pracy. Świadczenie może mieć różny wymiar w zależności od stażu pracy – rośnie wraz z kolejnymi latami pracy.

Co to jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych to jedno z podstawowych świadczeń dla osób dorosłych, które nie mogą znaleźć pracy zarobkowej. Ma zapewnić podstawowe środki na utrzymanie do czasu znalezienia pracy. Aby otrzymać zasiłek, trzeba dostarczyć do Urzędu Pracy dokumenty: dowód osobisty, świadectwa ukończonych szkół, szkoleń czy kursów. Urząd ma pomóc znaleźć nowe zatrudnienie, a dopóki to nie nastąpi, będzie wypłacał zasiłek. Czas pobierania świadczenia jednak jest z góry określony.

Przez jaki czas można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez 180 dni lub 365 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie:

dla osób, które mają staż pracy krótszy niż 5 lat w pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku należy się 1329,60 zł brutto. Po tym czasie świadczenie maleje do 1044,20 zł brutto

dla osób, które mają staż pracy pomiędzy 5 a 20 lat, zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1662,00 zł brutto. Po trzech miesiącach świadczenie maleje do 1305,20 zł brutto

najwyższy zasiłek mogą otrzymać osoby z ponad 20-letnim stażem pracy. Należy im się świadczenie w wysokości 1994,40 zł brutto, a po trzech miesiącach 1566,30 zł brutto

