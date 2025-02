Fantastyczna wiadomość dla seniorów! Dostaną więcej pieniędzy

Wszystko przez specyficzny harmonogram wypłat świadczeń ZUS, który w tym roku sprawił, że część emerytów otrzyma zwaloryzowane świadczenie wcześniej niż zwykle.

Wyższe emerytury już w lutym. Dlaczego?

Co roku emerytury i renty w Polsce podlegają waloryzacji, czyli podwyżce mającej na celu ochronę ich realnej wartości. Choć oficjalnie waloryzacja obowiązuje od marca, część seniorów skorzysta z niej wcześniej. Powód? System wypłat ZUS przewiduje konkretne terminy świadczeń: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.

W 2025 r. 1 marca przypada w sobotę, co oznacza, że marcowe, już wyższe emerytury, zostaną wypłacone wcześniej – do 28 lutego. Dzięki temu około miliona emerytów otrzyma swoje pieniądze szybciej, a do tego w powiększonej kwocie.

Waloryzacja 2025. Ile wyniesie podwyżka?

Zgodnie z najnowszymi danymi waloryzacja emerytur i rent w 2025 r. wyniesie 5,5 proc. To oznacza, że:

najniższa emerytura wzrośnie do 1 878,91 zł brutto

osoby pobierające średnie i wyższe świadczenia mogą liczyć na podwyżkę rzędu 200-300 zł brutto

Koszt waloryzacji dla budżetu państwa oszacowano na blisko 23 mld zł.

Podwyżka emerytur. Mniejsza niż w poprzednich latach

Tegoroczna waloryzacja nie należy do rekordowych. Dla porównania:

w 2022 r. wyniosła 7 proc.

w 2023 r. 14,8 proc.

w 2024 r. 12,12 proc.

Ostatni raz niższa waloryzacja miała miejsce w 2021 r. i wynosiła 4,24 proc.

Jak otrzymać wyższą emeryturę?

Dobra wiadomość dla seniorów – waloryzacja odbywa się automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków, aby otrzymać wyższą kwotę. Świadczenia w nowej wysokości trafią do wszystkich uprawnionych seniorów zgodnie z obowiązującym harmonogramem wypłat.

Dzięki temu miliony emerytów mogą cieszyć się wyższymi świadczeniami – a część z nich otrzyma je wcześniej niż zwykle.

