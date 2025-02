Nawet 5636 zł dla seniora. ZUS nadal przyjmuje wnioski

Wraz z początkiem stycznia weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Dotychczas owdowiała osoba musiała zdecydować czy pobiera swoją emeryturę, czy rentę rodzinną po zmarłym małżonku (wynosiła ona maksymalnie 85 proc. świadczenia zmarłego). Wskutek zmian można wybrać do wypłaty 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, bądź 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Ile wyniesie renta wdowia?

Choć wnioski dotyczące renty wdowiej można składać od stycznia (złożono ich do tej pory ponad 300 tys.), pierwsze wypłaty spodziewane są w lipcu. Ile wyniosą? Informacje w tej sprawie przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). – Rentę wdowią będziemy mogli wypłacać od lipca w maksymalnej kwocie 5636,73 złotych brutto. Skąd ta kwota? Tyle wyniesie trzykrotność minimalnej emerytury po waloryzacji od 1 marca 2025 roku – poinformował ZUS na platformie X.

Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy tę kwotę, wówczas zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę".

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przypomnijmy, że warunki uzyskania renty wdowiej są następujące:

osiągnięcie wieku emerytalnego – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego – kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat,

wdowa lub wdowiec nie mogą być obecnie w związku małżeńskim.

