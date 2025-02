28 lutego mija termin. Emeryci muszą zgłosić się do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że osoby które pobierają emeryturę lub rentę, mimo że nie osiągnęły wieku emerytalnego, a w roku ubiegłym dorabiały do swojego świadczenia, powinny do końca lutego poinformować ZUS o swoich dodatkowych przychodach. Obejmują one m.in. wynagrodzenie z tytułu pracy etatowej lub zlecenia czy przychody z działalności gospodarczej.

Emeryci mają dwa tygodnie na zgłoszenie do ZUS

To oznacza, że tzw. wcześniejsi emeryci mają już tylko dwa tygodnie na zgłoszenie do ZUS informacji o swoich dodatkowych zarobkach. Jeśli tego nie zrobią mogą stracić świadczenie. – Informacja o przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy w 2024 r. wypłacał świadczenie we właściwej wysokości. Rencistów oraz emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), obowiązują limity dotyczące dorabiania do świadczeń. Dlatego osoby te mają obowiązek do końca lutego 2025 r. powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach, które uzyskały w ubiegłym roku. Dotyczy to między innymi wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej czy przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej – wyjaśnia ZUS.

Przychody są rozliczane na podstawie zaświadczenia wydanego przez zakład pracy emeryta lub rencisty. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą składają własne oświadczenie, w którym deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód. Do rozliczenia uwzględniane są również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

Jakie limity?

ZUS przypomina, że dorabiający nie mogą przekroczyć pewnych progów dochodowych, bowiem wówczas ich świadczenie może zostać zmniejszone, a nawet dojść do zawieszenia jego wypłaty.

Za 2024 roku kwota pierwszego progu wynosi 65 611,40 zł brutto. Natomiast kwota, po której przekroczeniu prawo do świadczenia zostaje zawieszone, osiągnęła wartość 121 849,50 zł brutto. Kwoty te wynikają z sumy odpowiednio 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku. Przypomnijmy, że od marcalimity te wynosić będą odpowiednio 5934,10 zł i 11 020,40 zł.

ZUS radzi, aby przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków uzyskanych w poszczególnych miesiącach. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

