Emerytury wzrosną tylko o grosze. Tak wygląda tabela waloryzacji

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2026 rok i ujawnił prognozy, które bezpośrednio przełożą się na emerytów i rencistów. Dokument zakłada, że dochody państwa wyniosą 647,2 mld zł, a wydatki 918,9 mld zł. Deficyt budżetowy ma sięgnąć 271,7 mld zł. Podstawą planów są szacunki Ministerstwa Finansów, które przewidują inflację na poziomie 3,7 proc., czyli niższą niż prognozowane w czerwcu 3,9 proc.

Niższa inflacja

Niższa inflacja oznacza słabszą waloryzację świadczeń. Resort rodziny początkowo zakładał, że od 1 marca 2026 roku waloryzacja wyniesie 4,9 proc. Obecnie prognozy wskazują jednak na 4,88 proc. Dla seniorów oznacza to skromniejsze podwyżki niż wcześniej planowano. Minimalna emerytura w wysokości 1878,91 zł brutto miałaby wzrosnąć jedynie do 1970,60 zł, czyli o 91,69 zł.

Dla przykładu emerytura brutto w wysokości 2000 zł wzrośnie na rękę z 1829 zł do 1926,60 zł, czyli o 97,60 zł. W przypadku świadczenia 3000 zł brutto, senior otrzyma na rękę 2875,40 zł zamiast 2729 zł, co daje wzrost o 146,40 zł. Szczegółowe wyliczenia pokazują, że przy każdej kwocie wzrost będzie tylko nieznaczny, co wielu emerytów może odebrać jako realną obniżkę siły nabywczej.

Eksperci podkreślają jednak, że niższa waloryzacja to jednocześnie dowód stabilizacji cen. – To swoisty termometr gospodarczy. Niska inflacja zmniejsza tempo utraty wartości pieniędzy – komentuje dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Jego zdaniem obecny system działa poprawnie i nie powinno się go zmieniać pod wpływem populistycznych haseł.

W rządzie pojawiały się wcześniej propozycje zmiany mechanizmu waloryzacji. Ministerstwo Rodziny sugerowało, aby oprócz inflacji uwzględniać 35 proc. wzrostu wynagrodzeń zamiast obecnych 20 proc. Jednak pomysł ten został odrzucony i nie ma już szans, by wskaźnik waloryzacji na 2026 rok został zmodyfikowany.

Budżet zakłada, że na waloryzację emerytur i rent w przyszłym roku przeznaczonych zostanie 22 mld zł. Dodatkowo seniorzy otrzymają 31 mld zł w postaci trzynastej i czternastej emerytury. 2026 rok będzie także pierwszym pełnym rokiem wypłat renty wdowiej. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie podany dopiero w 2026 roku, po publikacji danych GUS o inflacji i wynagrodzeniach.